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Премьер Японии в апреле посетит США и обсудит с Трампом проблему КНДР

Международная панорама
9 марта, 4:09 UTC+3

Ранее лидеры Японии и США провели телефонный разговор

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ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в апреле этого года посетит США, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом. Об этом журналистам в пятницу сообщил сам глава японского правительства.

"У нас состоялся телефонный разговор с президентом Трампом. В апреле я отправлюсь с визитом в США, где хотел бы обсудить северокорейскую проблему с президентом", - подчеркнул Абэ.

В то же время глава японского правительства "оценил перемены" в риторике КНДР, "продемонстрировавшей готовность к денуклеаризации". "Это стало результатом давления, которое [на Пхеньян] оказывало международное сообщество", - добавил он.

Премьер-министр Японии подчеркнул, что "максимальное давление на Северную Корею будет продолжено до тех пор, пока она не предпримет конкретных действий" по денуклеаризации. "В этом изменений в позиции Японии и США нет, и в этой позиции мы с президентом [Трампом] полностью сошлись", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Дональд Трамп в ходе разговора с Синдзо Абэ подтвердил свою готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "В ходе телефонного разговора президент Трамп рассказал, что готов встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном", - подчеркнул он. Суга также отметил, что в беседе с Абэ президент Трамп особенно подчеркнул, что наблюдаемый в настоящее время прогресс достигнут "благодаря давлению, оказываемому [на Северную Корею] всем международным сообществом".

Ранее начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, сообщил, что Трамп дал согласие встретиться с Ким Чен Ыном к маю. При этом сам лидер КНДР заявил о приверженности денуклеаризации.

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи объявил, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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