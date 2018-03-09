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Меркель надеется, что новое правительство ФРГ приступит к работе на следующей неделе

Международная панорама
9 марта, 15:08 дата обновления: 9 марта, 15:15 UTC+3

Об этом канцлер заявила в Мюнхене после встречи с главами крупных экономических объединений страны

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БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что новое правительство Германии сможет приступить к работе на следующей неделе.

"Я надеюсь, что на следующей неделе все получится, нужно будет быстро приступить к работе", - заявила она в пятницу на пресс-конференции в Мюнхене после встречи с главами крупных экономических объединений ФРГ. Трансляцию вел телеканал N-tv

"У нас много планов, сюда относится задача по обеспечению конкурентоспособности германской экономики", - подчеркнула Меркель.

Бундестаг проголосует по кандидатуре Меркель на пост канцлера 14 марта. Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы и Социал-демократическая партия Германии имеют в парламенте 399 мест из 709, так что никаких проблем с ее переизбранием возникнуть не должно. После того, как президент ФРГ вручит Меркель и членам ее нового кабинета грамоты о назначении, а это может случиться уже в среду, правительство официально приступит к своей работе.

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