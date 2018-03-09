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Меркель назвала "проблеском надежды" возможность прямого диалога США и КНДР

Международная панорама
9 марта, 15:18 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, марта. /ТАСС

Канцлер Германии подчеркнула, что работу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове нужно продолжать

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БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "проблеском надежды" возможность прямого диалога США и КНДР. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Мюнхене после встречи с главами крупных экономических объединений ФРГ. Трансляцию вел телеканал N-tv.

"Пока что я считаю это проблеском надежды", - сказала Меркель. По ее словам, следует продолжать работу по урегулированию проблемы вокруг КНДР. "Было бы замечательно, если мы увидели здесь разрядку напряженности", - подчеркнула канцлер, отвечая на вопросы журналистов.

5 и 6 марта в Пхеньяне состоялись переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с начальником Управления национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ёном и директором Национальной службы разведки Со Хуном. По словам Чон Ый Ёна, Пхеньян выразил готовность начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых будет затронут вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил свою готовность встретиться с лидером КНДР.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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