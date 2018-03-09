БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "проблеском надежды" возможность прямого диалога США и КНДР. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Мюнхене после встречи с главами крупных экономических объединений ФРГ. Трансляцию вел телеканал N-tv.

"Пока что я считаю это проблеском надежды", - сказала Меркель. По ее словам, следует продолжать работу по урегулированию проблемы вокруг КНДР. "Было бы замечательно, если мы увидели здесь разрядку напряженности", - подчеркнула канцлер, отвечая на вопросы журналистов.

5 и 6 марта в Пхеньяне состоялись переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с начальником Управления национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ёном и директором Национальной службы разведки Со Хуном. По словам Чон Ый Ёна, Пхеньян выразил готовность начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых будет затронут вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил свою готовность встретиться с лидером КНДР.