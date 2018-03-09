США не намерены вести переговоры с талибами вместо властей Афганистана

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Американское правительство не собирается вести мирные переговоры с радикальным афганским движением "Талибан" вместо властей в Кабуле. Это подчеркнула в пятницу на семинаре в Институте мира в Вашингтоне первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Считаем, что недавнее письмо [движения] "Талибан", адресованное народу Соединенных Штатов, упускает из виду главное. США готовы поддержать мирный процесс. Но, опять-таки, мы не можем быть заменой афганскому народу и афганскому правительству на переговорах с [движением] "Талибан", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Упомянутое ею открытое письмо было обнародовано талибами в феврале, в нем содержится призыв к США к проведению мирных переговоров.

"Мы находимся в Афганистане как гости суверенного афганского правительства, признаваемого ООН и мировым сообществом. Наше присутствие закреплено в соглашении о стратегическом партнерстве и двустороннем соглашении по безопасности, которые были одобрены традиционной Лойя джиргой (собранием авторитетных политических, общественных, религиозных деятелей Афганистана, вождей племен - прим. ТАСС). Мы будем продолжать реализацию своей [военной] миссии до тех пор, пока суверенное независимое афганское правительство соглашается принимать нас и работать с нами", - подчеркнула Уэллс.

При этом она утверждала, что "у США нет никаких скрытых повесток дня или мотивов в Афганистане". "Мы действовали из самообороны", - заверила дипломат, говоря о начале нынешней военной операции США в Афганистане. Эта военная кампания стартовала осенью 2001 года.

Также Уэллс заявила, что США не участвуют в московском формате консультаций по нормализации обстановки в Афганистане, поскольку считают, что им не управляют сами афганцы.

"Когда речь заходит о московском процессе - <...> выстраиваемой Россией архитектуре для продвижения мира <...>. Мы активно поддерживаем все структуры, "собственниками" в которых являются афганцы и которые направляются афганцами. И может существовать множество структур: есть контактная группа, есть кабульский процесс, есть четырехсторонние форматы, есть Шанхайская организация [сотрудничества], а также бесчисленные трехсторонние и двусторонние переговоры. Все они стараются укрепить сигнал о необходимости движения к миру", - сказала сотрудник внешнеполитического ведомства.

"Но наш критерий заключается в том, что ими должны "владеть" афганцы, их должны направлять афганцы", - заявила Уэллс. С ее точки зрения, "московский процесс не таков". "По этой причине мы не принимали участие в московском процессе", - отметила американский дипломат.

Далее она подтвердила, как и несколькими днями ранее, что США планируют принять участие в международной конференции по вопросам мира и безопасности в Афганистане, которую в конце марта организует в Ташкенте правительство Узбекистана. "Мы с нетерпением ждем участия в ташкентской конференции, которая состоится под эгидой кабульского процесса".

Насколько я понимаю, в Ташкенте 26 марта соберется 21 страна, чтобы, как я думаю, действительно подтвердить итоги кабульского процесса и обеспечить региональное измерение и поддержку той концепции, которую изложил президент [Афганистана Ашраф] Гани", - подчеркнула Уэллс.