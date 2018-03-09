Литва рассчитывает на поддержку Польши во избежание военной изоляции

ВИЛЬНЮС, 9 марта. /ТАСС/. Литва, опасающаяся военной изоляции от союзников по НАТО в случае возникновения вооруженного конфликта, рассчитывает на поддержку соседней Польши. Об этом в пятницу во время встречи с находящимся здесь с визитом польским премьером Матеушем Моравецким заявила президент балтийской республики Даля Грибаускайте.

"Литву и Польшу объединяет общий интерес по реформированию и укреплению коллективной безопасности НАТО для предотвращения военной изоляции региона", - утверждала она.

Как отметила президент, в Вильнюсе и Варшаве прилагаются необходимые усилия, чтобы "в случае необходимости помощь союзников как можно оперативнее пришла в регион". Для этого, по словам Грибаускайте, следует разработать региональную стратегию усиления военных мер, подготовить детальные оборонительные планы, сформировать региональную систему противовоздушной обороны.

"Североатлантическому альянсу необходимо ускорить процедуру принятия решений, повысить боеготовность подразделений и провести реформу размещения штабов НАТО, чтобы они соответствовали реальным угрозам", - сказала Грибаускайте.

В Литве особенно тревожатся по поводу защиты так называемого Сувалкского коридора - стратегически важного участка литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающего к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.