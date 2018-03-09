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СМИ: в Ираке раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты во время парламентских выборов

Международная панорама
9 марта, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

В состав захваченной группировки входили 34 человека

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ТАСС, 9 марта. Иракские силовики раскрыли "спящую ячейку" группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), готовящую теракты во время парламентских выборов, запланированных на 12 мая 2018 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление Директората военной разведки республики.

"Отряду военной разведки удалось захватить членов ячейки, в том числе ее главаря, в южной части Западного Мосула", - отмечается в тексте. В ходе операции были "изъяты важные данные", указывающие на "планы боевиков совершить теракты в период выборов". В состав группировки входили 34 человека.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей "халифата".

В 2015 году иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов при поддержке международной коалиции. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране. Впоследствии он неоднократно подчеркивал, что борьба с террористами продолжается, а угроза не исчерпана.

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