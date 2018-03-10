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СМИ: минфин Японии признает факт подделки документов, в которой его обвиняет оппозиция

Международная панорама
10 марта, 13:38 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, марта. /ТАСС

Ведомство проводит внутреннее расследование по этому вопросу

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ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Министерство финансов Японии приняло решение признать факт фальсификации документов, связанных с продажей государственной земли по заниженным ценам. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

В настоящий момент японский минфин проводит внутреннее расследование по данному вопросу. Ожидается, что официальное заявление будет сделано 12 марта во время прений в парламенте.

Речь идет о продаже государственной земли националистической организации Moritomo Gakuen по цене в семь раз ниже рыночной. В подделке документов обвиняются министерство финансов и главное налоговое управление страны.

Скандал длится в Японии уже второй год. В пятницу он привел к отставке руководителя налогового управления Нобухисы Сагавы, который признался, что давал ложные показания в парламенте. Сагава утверждал, что не вел переговоры с администрацией Moritomo Gakuen касательно подозрительной земельной сделки в тот период, когда занимал высокий пост в минфине. Позднее оппозиция выступила с утверждением, что такие консультации имели место, а документы, фиксировавшие встречу, были сфальсифицированы.

Уход Сагавы нанес удар по репутации главы правительства Синдзо Абэ и его главного соратника - вице-премьера и министра финансов Таро Асо. Ведь именно они долгое время защищали Сагаву от нападок противников и назначили его руководителем налогового управления, несмотря на протесты оппозиционных партий.

Подозрительная сделка

Скандал вокруг организации Moritomo Gakuen и ее связей с премьером и его супругой Акиэ Абэ разгорелся в начале прошлого года после того, как выяснились детали одной из ее земельных сделок. В городе Тоёнака (префектура Осака) Moritomo Gakuen собиралась открыть частную начальную школу. Организация приобрела участок земли в семь раз дешевле рыночной оценки, что вызвало подозрения по поводу законности сделки. Планировалось, что почетным директором этого учебного заведения станет жена главы правительства, но она отказалась от должности после начала разбирательства.

Позднее руководитель Moritomo Gakuen Ясунори Кагоикэ под присягой заявил, что получил пожертвования от Акиэ Абэ в размере 1 млн иен (около $9 тыс.), а также рассказал, что супруга премьера после того, как скандал стал набирать обороты, якобы предпринимала попытки заставить его замолчать. Правительство Японии опровергло эти заявления. В итоге бывший глава организации и его жена были арестованы по подозрению в том, что они обманным путем получали у властей префектуры субсидии на строительство зданий для образовательных учреждений.

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