СМИ: в Белом доме при Обаме готовили масштабную кибероперацию против России

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Команда бывшего президента США Барака Обамы летом 2016 года подготовила план по реализации масштабной кибероперации против российских СМИ, российских олигархов, связанных с Кремлем, а также непосредственно против президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел в книге "Русская Рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа" Майкла Исикофа и Дэвида Корна, выдержки из которой привел в пятницу портал Yahoo News.

Дэниел рассказал авторам книги, что разработкой плана занимался он, а также Селест Валландер, которая курировала в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме российское направление. Одним из предложений, как отмечается в книге, было проведение Агентством национальной безопасности (АНБ) собственных масштабных кибератак для обезвреживания российских сайтов, хакера Guccifer 2.0 (взявшего на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии. - прим. ТАСС) и интернет-сайта DCLeaks.com, который распространял информацию, выкраденную у демократов. Кроме того, план подразумевал осуществление DDoS-атак на сайты российских СМИ, которые привели бы к их выходу из строя, а также проведение атак на российские разведструктуры для нарушения работы их узлов связи.

"Я хотел послать четкий сигнал о том, что мы не потерпим, чтобы в наш избирательный процесс вмешивались. Россия будет действовать так настойчиво, как она только может, до тех пор, пока мы не начнем давать отпор", - поделился своим мнением Дэниел авторам книги.

В ней также отмечается, что Валландер в свою очередь предлагала "организовать утечки обрывков секретной информации с тем, чтобы раскрыть сведения о секретных банковских счетах в Латвии, которые предназначались для дочерей Путина". Это якобы должно было стать "пощечиной российскому президенту, которая определенно бы его разозлила". Работая совместно с занимавшей тогда пост помощника госсекретаря США Викторией Нуланд, Валландер также предлагала "устроить вброс в российскую прессу информации по поводу активов Путина, любовниц высокопоставленных представителей российской власти и коррупции в партии "Единая Россия". "Мы хотели поднять ставки таким образом, какой понятен Путину", - приводит издание слова Нуланд.

Отвергнутый план

Вместе с тем, как рассказали авторы книги, на всем означенном плане в результате был поставлен крест помощником Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс и помощницей экс-президента по вопросам борьбы с терроризмом Лизой Монако. Они выразили опасения, что если сведения об операции просочатся в СМИ, то это поставит Обаму в безвыходное положение и заставит его действовать. В августе 2016 года Райс позвонила Дэниелу и велела прекратить деятельность по подготовке упомянутых мер против Москвы. Как рассказал Дэниел, Райс велела ему не "опережать события" и сказала, что Белый дом не был готов к реализации означенных идей.

В последствии, как указывают Исикоф и Корн, Обама и его команда по национальной безопасности решили действовать в вопросе противодействия приписываемым России кибератакам на американские институты власти иначе - Обама на одной из встреч на полях саммита G20 в сентябре 2016 года в частном порядке пригрозил Путину беспрецедентными последствиями, в случае, если вмешательство в предвыборную гонку не прекратится. Согласно данным представителей прежней американской администрации, на которых ссылаются авторы книги, с тех пор кибератаки на американские избирательные ведомства прекратились, но позднее правительство США углядело со стороны РФ якобы имевшие место попытки оказывать влияние на выборы через СМИ и социальные сети.

"Дело РФ"

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Всего за три недели до инаугурации Трампа Обама ввел санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС России. Одновременно было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов. Кроме того, был наложен арест на загородные объекты дипсобственности в Нью-Йорке и Мэриленде.