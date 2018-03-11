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Сессия ВСНП внесла идеи Си Цзиньпина в конституцию Китая

Международная панорама
11 марта, 11:10 дата обновления: 11 марта, 12:22 UTC+3

Они признаны "новейшим достижением китаизации марксистской теории"

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ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили в воскресенье внесение идей Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой в конституцию страны.

Голосование по утверждению соответствующего законопроекта, предложенного ЦК КПК, прошло на третьем пленарном заседании сессии.

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"Изменение части конституции является важнейшим решением, сформулированным ЦК КПК, исходя из всеобщей и стратегической задачи сохранения и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху", - заявил Си Цзиньпин в ходе нынешней сессии на встрече с депутатами.

Идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в новую эру признаны "новейшим достижением китаизации марксистской теории" и будут фигурировать в основном законе страны наравне с идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, а также теорией тройного представительства (о защите интересов развития передовых производительных сил, культуры Китая и коренных интересов китайского народа). 

Действующая конституция КНР принята в 1982 году. Поправки в основной закон вносились в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах и отражали изменения в экономической жизни и идеологической базе Китая. 

Также депутаты первой сессии ВСНП 13-го созыва одобрили исключение из конституции ограничения полномочий до двух сроков подряд на пребывание в должности председателя КНР и его заместителя. Эти поправки, существенно изменившие конституцию Китайской Народной Республики, одобрены в воскресенье впервые за последние 14 лет.

Два депутата проголосовали против решения, трое воздержались, почти 3 тыс. одобрили эту инициативу. Согласно принятым поправкам, председатель КНР Си Цзиньпин, возглавляющий также партию и армию, может быть переизбран на новый, третий срок в 2023 году, когда закончится десятилетие его пребывания на высшем государственном посту.

Кроме того, депутаты одобрили внесение в конституцию КНР положения о создании Государственного надзорного комитета. 

Ожидается, что законопроект о функциях, правах и обязанностях нового надзорного органа будет рассмотрен парламентом 20 марта.

Как сообщали ранее государственные СМИ, в деятельность надзорных комитетов не могут вмешиваться никакие административные органы, общественные организации или частные лица.

Государственный надзорный комитет будет работать совместно с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины. Законопроект предлагает наделить их полномочиями осуществлять надзорную деятельность над любыми лицами, представляющими государственную власть.

На голосование также выносились поправки о процедуре принятия чиновниками присяги на верность конституции, о том, что руководство КПК "является отличительной чертой социализма с китайской спецификой", и другие законопроекты.

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