Сессия ВСНП внесла идеи Си Цзиньпина в конституцию Китая

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили в воскресенье внесение идей Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой в конституцию страны.
Голосование по утверждению соответствующего законопроекта, предложенного ЦК КПК, прошло на третьем пленарном заседании сессии.
"Изменение части конституции является важнейшим решением, сформулированным ЦК КПК, исходя из всеобщей и стратегической задачи сохранения и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху", - заявил Си Цзиньпин в ходе нынешней сессии на встрече с депутатами.
Идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в новую эру признаны "новейшим достижением китаизации марксистской теории" и будут фигурировать в основном законе страны наравне с идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, а также теорией тройного представительства (о защите интересов развития передовых производительных сил, культуры Китая и коренных интересов китайского народа).
Также депутаты первой сессии ВСНП 13-го созыва одобрили исключение из конституции ограничения полномочий до двух сроков подряд на пребывание в должности председателя КНР и его заместителя. Эти поправки, существенно изменившие конституцию Китайской Народной Республики, одобрены в воскресенье впервые за последние 14 лет.
Два депутата проголосовали против решения, трое воздержались, почти 3 тыс. одобрили эту инициативу. Согласно принятым поправкам, председатель КНР Си Цзиньпин, возглавляющий также партию и армию, может быть переизбран на новый, третий срок в 2023 году, когда закончится десятилетие его пребывания на высшем государственном посту.
Ожидается, что законопроект о функциях, правах и обязанностях нового надзорного органа будет рассмотрен парламентом 20 марта.
Как сообщали ранее государственные СМИ, в деятельность надзорных комитетов не могут вмешиваться никакие административные органы, общественные организации или частные лица.
Государственный надзорный комитет будет работать совместно с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины. Законопроект предлагает наделить их полномочиями осуществлять надзорную деятельность над любыми лицами, представляющими государственную власть.
На голосование также выносились поправки о процедуре принятия чиновниками присяги на верность конституции, о том, что руководство КПК "является отличительной чертой социализма с китайской спецификой", и другие законопроекты.