Сессия ВСНП внесла идеи Си Цзиньпина в конституцию Китая

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили в воскресенье внесение идей Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой в конституцию страны.

Голосование по утверждению соответствующего законопроекта, предложенного ЦК КПК, прошло на третьем пленарном заседании сессии.

"Изменение части конституции является важнейшим решением, сформулированным ЦК КПК, исходя из всеобщей и стратегической задачи сохранения и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху", - заявил Си Цзиньпин в ходе нынешней сессии на встрече с депутатами.

Идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в новую эру признаны "новейшим достижением китаизации марксистской теории" и будут фигурировать в основном законе страны наравне с идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, а также теорией тройного представительства (о защите интересов развития передовых производительных сил, культуры Китая и коренных интересов китайского народа).

Действующая конституция КНР принята в 1982 году. Поправки в основной закон вносились в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах и отражали изменения в экономической жизни и идеологической базе Китая.

Также депутаты первой сессии ВСНП 13-го созыва одобрили исключение из конституции ограничения полномочий до двух сроков подряд на пребывание в должности председателя КНР и его заместителя. Эти поправки, существенно изменившие конституцию Китайской Народной Республики, одобрены в воскресенье впервые за последние 14 лет.

Два депутата проголосовали против решения, трое воздержались, почти 3 тыс. одобрили эту инициативу. Согласно принятым поправкам, председатель КНР Си Цзиньпин, возглавляющий также партию и армию, может быть переизбран на новый, третий срок в 2023 году, когда закончится десятилетие его пребывания на высшем государственном посту.

Кроме того, депутаты одобрили внесение в конституцию КНР положения о создании Государственного надзорного комитета.

Ожидается, что законопроект о функциях, правах и обязанностях нового надзорного органа будет рассмотрен парламентом 20 марта. Как сообщали ранее государственные СМИ, в деятельность надзорных комитетов не могут вмешиваться никакие административные органы, общественные организации или частные лица. Государственный надзорный комитет будет работать совместно с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины. Законопроект предлагает наделить их полномочиями осуществлять надзорную деятельность над любыми лицами, представляющими государственную власть. На голосование также выносились поправки о процедуре принятия чиновниками присяги на верность конституции, о том, что руководство КПК "является отличительной чертой социализма с китайской спецификой", и другие законопроекты.