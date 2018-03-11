СМИ: Жан-Мари Ле Пен лишился поста почетного председателя "Нацфронта" Франции

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Участники съезда правой партии "Национальный фронт" Франции, проходящего в Лилле, приняли решение ликвидировать пост почетного председателя, который занимал Жан-Мари Ле Пен. Об одобрении нового устава "Нацфронта" сообщил в воскресенье телеканал BFM.

В съезде принимали участие 1500 участников. 79,9% из них высказались за одобрение нового уставного документа, отмечает телеканал.

Жан-Мари Ле Пен создал "Национальный фронт" в 1972 году и возглавлял партию в течение 39 лет. В 2011 году он уступил свой пост своей дочери Марин Ле Пен. В результате возникших в дальнейшем между ними разногласий относительно курса партии Жан-Мари Ле Пен был изгнан из ее рядов в 2015 году. Он пытался оспорить это решение через суд, однако проиграл - последнее решение было вынесено судом Версаля 9 февраля 2018 года.

Тем не менее пост почетного председателя за ним был сохранен. Однако в 2016-2017 годах 89-летний политик не был допущен новым руководством ни на одно важное заседание. Жан-Мари Ле Пен собирался появится и на съезде в Лилле, но после очередного конфликта с дочерью он отказался от этих планов.