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Глава минфина США назвал условие встречи Трампа и Ким Чен Ына

Международная панорама
11 марта, 17:07 дата обновления: 11 марта, 17:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, марта. /ТАСС

Стивен Мнучин напомнил, что глава Белого дома примет участие в переговорах с лидером КНДР только в том случает, если Пхеньян откажется от ядерных и ракетных испытаний

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Глава министерства финансов США Стивен Мнучин

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин назвал отказ Пхеньяна от ядерных и ракетных испытаний условием встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Не должно возникать путаницы, - сказал Мнучин в воскресенье в интервью телеканалу NBC. - Президент прояснил, что условия [встречи] состоят в отказе [КНДР] от ядерных и ракетных испытаний".  "В нынешней ситуации президент использует дипломатию, но мы не завершаем кампанию по оказанию максимального давления [на Пхеньян], - пояснил глава минфина. - Президент собирается сесть [за стол переговоров с Ким Чен Ыном] и посмотреть, сможет ли он заключить сделку".

Как подчеркнул Мнучин, США вместе с союзниками "целый год проводят кампанию по оказанию максимального давления" на КНДР. "Нет никаких сомнений в том, что эти санкции работают и они привели их за стол [переговоров]", - сказал он, вновь заявив, что США "хотят добиться" полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Мнучина попросили прокомментировать высказывания пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. В пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок. Вашингтон, продолжила она, ждет от Пхеньяна выполнения обещаний, "конкретных и проверяемых действий" по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как заявил в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. В свою очередь Сандерс сообщила, что президент примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".

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Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Мнучин, Стивен Трамп, Дональд
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