Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ЦРУ утверждает, что США найдут адекватный ответ на появление у РФ новых вооружений

Международная панорама
11 марта, 19:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, марта. /ТАСС

Майкл Помпео считает, что "Путин говорит много вещей, которые лишены оснований"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео уверен, что Вашингтон найдет адекватный ответ на появление у Москвы новых вооружений. Об этом он сказал в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Помпео попросили прокомментировать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта, в котором речь шла и о новых вооружениях. "Путин говорит много вещей, которые лишены оснований, - заявил Помпео. - Не вдаваясь в подробности, скажу только то, что в его выступлении буквально не было ничего, что удивило бы разведывательное сообщество США. Мы с нашими коллегами в министерстве обороны США отслеживаем все это очень тщательно, поэтому американцы могут быть уверены, что мы прекрасно понимаем суть программ России в области вооружений и понимаем, как обезопасить американский народ от угроз".

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

О каком новом супероружии России рассказал Путин

Главе ЦРУ был задан вопрос, способны ли новые российские вооружения кардинально изменить расстановку сил в мире. "В каждом отдельном случае, будь то системы вооружений России или Китая, кто-то кого-то [временно] опережает. От Америки требуется обеспечить наличие оборонных систем, адекватных этим вооружениям. По мере совершенствования технологий к этому добавляются кибервооружения, а не только те вооружения, которые он [президент России] описал", - сказал Помпео, заверив, что Совет национальной безопасности при Белом доме работает над выработкой адекватных ответов на вызовы, исходящие со стороны любых стран.

В послании Федеральному собранию Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
В Литве, Латвии и Польше считают, что Nord Stream 2 угрожает энергонезависимости ЕС
7
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама