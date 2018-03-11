Глава ЦРУ утверждает, что США найдут адекватный ответ на появление у РФ новых вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео уверен, что Вашингтон найдет адекватный ответ на появление у Москвы новых вооружений. Об этом он сказал в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Помпео попросили прокомментировать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта, в котором речь шла и о новых вооружениях. "Путин говорит много вещей, которые лишены оснований, - заявил Помпео. - Не вдаваясь в подробности, скажу только то, что в его выступлении буквально не было ничего, что удивило бы разведывательное сообщество США. Мы с нашими коллегами в министерстве обороны США отслеживаем все это очень тщательно, поэтому американцы могут быть уверены, что мы прекрасно понимаем суть программ России в области вооружений и понимаем, как обезопасить американский народ от угроз".

Главе ЦРУ был задан вопрос, способны ли новые российские вооружения кардинально изменить расстановку сил в мире. "В каждом отдельном случае, будь то системы вооружений России или Китая, кто-то кого-то [временно] опережает. От Америки требуется обеспечить наличие оборонных систем, адекватных этим вооружениям. По мере совершенствования технологий к этому добавляются кибервооружения, а не только те вооружения, которые он [президент России] описал", - сказал Помпео, заверив, что Совет национальной безопасности при Белом доме работает над выработкой адекватных ответов на вызовы, исходящие со стороны любых стран.

В послании Федеральному собранию Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.