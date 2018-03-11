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Белый дом: встреча Трампа и Ким Чен Ына в Пхеньяне маловероятна, но не исключена

Международная панорама
11 марта, 21:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, марта. /ТАСС

Время и место переговоров еще предстоит определить, подчеркнул заместитель пресс-секретаря администрации американского президента Радж Шах

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НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Маловероятно, но не исключено, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет в Пхеньяне. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Он заявил, что место встречи лидеров двух стран пока не определено, однако "не исключаются любые варианты". Заместителя пресс-секретаря Белого дома спросили, готов ли Трамп рассмотреть возможность отправиться в Пхеньян и встретиться с Ким Чен Ыном на "его поле". "Я думаю, что это маловероятно. Однако повторю еще раз: я не буду ничего исключать", - ответил Шах.

Схожим образом он прокомментировал и вероятность организации таких контактов в Вашингтоне. "Официального заявления на этот счет нет. Время и место предстоит определить <...>. Но ничего исключать нельзя", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Он не стал давать прямой ответ на вопрос, можно ли доверять лидеру КНДР. "Мы считаем Ким Чен Ына единственным [потенциальным] партнером, обладающим полномочиями и способным принимать решения, он привержен или заявил Южной Корее о приверженности денуклеаризации, они (южнокорейцы - прим. ТАСС) передали это нам, а мы открыты для такого приглашения", - уточнил Шах.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп выразил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она проинформировала, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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