Минфин Японии признал подделку документов по земельной сделке

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Министерство финансов Японии признало в понедельник факт фальсификации 14 документов, связанных с продажей государственной земли по заниженной цене организации, связанной с премьер-министром Синдзо Абэ и его женой Акиэ Абэ. Об этом представитель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) сообщил информационному агентству Kyodo. В понедельник руководству ЛДП о фальсификациях официально доложили высокопоставленные сотрудники министерства финансов.

В течение долгого времени оно пыталось отрицать факт подделки документов. Однако неопровержимые доказательства этого привела, в частности, крупная газета Asahi. Оппозиция в течение длительного времени бойкотировала дебаты в парламенте, требуя признания факта фальсификации. Она также остро ставит вопрос об отставке вице-премьера, министра финансов Таро Асо и о личной ответственности главы правительства Синдзо Абэ.

В пятницу из-за этого скандала ушел в отставку глава налогового управления страны Нобухиса Сагава, который признался, что давал ложные показания в парламенте. Он утверждал, что не вел переговоров о подозрительной земельной сделке в тот период, когда занимал высокий пост в министерстве финансов. Позднее оппозиция выступила с утверждением, что такие переговоры имели место, а документы, фиксировавшие встречу, были подделаны.

Эта отставка нанесла удар по премьеру Абэ и вице-премьеру Асо, которые долгое время защищали Сагаву от нападок оппозиции и назначили его главой налогового управления.

Находящаяся в центре скандала образовательная компания "Моритомо гакуэн" владеет частными учебными заведениями, известна националистическим уклоном педагогической деятельности и близостью к семье премьера Абэ. В городе Тоёнака префектуры Осака эта фирма собиралась открыть частную начальную школу. Для этого, как выяснилось, она приобрела государственный участок земли по цене в семь раз дешевле рыночной, что вызвало подозрения по поводу законности сделки. Супруга премьера Акиэ Абэ должна была стать почетным директором этой школы, но отказалась от должности после возникновения скандала.

Позднее глава организации Ясунори Кагоикэ под присягой заявлял, что получал пожертвования от Акиэ Абэ в размере миллиона иен (около $9 тыс.), а также рассказал, что супруга премьер-министра после того, как скандал начал набирать обороты, якобы предпринимала попытки заставить его замолчать. Правительство Японии опровергало эти заявления. В итоге бывший глава организации и его супруга были арестованы по подозрению в том, что обманным путем получали у властей префектуры субсидии на строительство зданий для образовательных учреждений.