Японская оппозиция требует отставки правительства Абэ

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Оппозиционные партии Японии требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ на фоне скандала, приведшего к уходу со своего поста главы налогового управления страны. Это требование озвучила, в частности, в субботу Коммунистическая партия Японии (КПЯ).

Речь идет о скандале, в котором министерство финансов и главное налоговое управление обвиняются в фальсификации документов, связанных с продажей государственной земли националистической организации Moritomo Gakuen по цене в семь раз дешевле рыночной. Японский минфин ведет внутреннее расследование, выясняя, имела ли место подделка ряда документов.

"Если ситуация [с подделкой документов] окажется правдой, все правительство Абэ должно подать в отставку", - подчеркнул генеральный секретарь КПЯ Акира Коикэ.

Скандал длится в Японии уже второй год. В пятницу он привел к отставке главы налогового управления страны Нобухисы Сагавы, который признался, что давал ложные показания в парламенте. Сагава утверждал, что не вел переговоров с администрацией Moritomo Gakuen касательно подозрительной земельной сделки в тот период, когда занимал высокий пост в министерстве финансов. Позднее оппозиция выступила с утверждением, что такие переговоры имели место, а документы, фиксировавшие встречу, были фальсифицированы.

Уход Сагавы нанес репутационный удар по Синдзо Абэ и его главному соратнику - вице-премьеру и министру финансов Таро Асо, ведь именно они долгое время защищали Сагаву от нападок оппозиции и назначили его главой налогового управления, несмотря на протесты оппозиционных партий.

Сам Асо, выступая на срочной пресс-конференции, подчеркнул, что не собирается подавать в отставку в связи со случившимся. Он также заявил, что результаты внутренней проверки министерства финансов будут готовы на следующей неделе.

Суть скандала

Скандал вокруг организации Moritomo Gakuen и ее связей с премьером Абэ и его супругой Акиэ разгорелся в начале прошлого года после того, как выяснились детали одной из ее земельных сделок. В городе Тоёнака префектуры Осака Moritomo Gakuen собиралась открыть частную начальную школу. Организация приобрела участок земли в семь раз дешевле рыночной оценки, что вызвало в Японии подозрения по поводу законности сделки. Супруга премьера Акиэ Абэ должна была стать почетным директором этой школы, но отказалась от должности после возникновения скандала.

Позднее глава организации Ясунори Кагоикэ под присягой заявлял, что получал пожертвования от Акиэ Абэ в размере миллиона иен (около $9 тыс.), а также рассказал, что супруга премьер-министра после того, как скандал начал набирать обороты, якобы предпринимала попытки заставить его замолчать. Правительство Японии опровергало эти заявления. В итоге бывший глава организации и его супруга были арестованы по подозрению в том, что обманным путем получали у властей префектуры субсидии на строительство зданий для образовательных учреждений.