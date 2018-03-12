Сеул на этой неделе сформирует комитет по подготовке к межкорейскому саммиту

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея завершит формирование комитета по подготовке к межкорейскому саммиту до конца недели. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель канцелярии южнокорейского лидера.

"Председателем комитета уже назначен глава администрации президента Им Чжон Сок, а первое заседание органа состоится в конце текущей недели, - отмечается в сообщении. - Поскольку формирование комитета проводится совместно с северокорейской стороной, процесс занимает некоторое время".

Помощник президента Республики Корея по национальной безопасности Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном.

По итогам поездки Чон Ый Ён на брифинге в резиденции главы южнокорейского государства указал, что во время поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.