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Власти Нигерии хотят провести переговоры об освобождении похищенных в феврале 110 школьниц

Международная панорама
12 марта, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Вариант с переговорами администрация президента Нигерии Мухаммаду Бухари считает более предпочтительным, чем военное решение

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ТАСС, 12 марта. Администрация президента Нигерии Мухаммаду Бухари объявила в понедельник о намерении провести переговоры об освобождении 110 школьниц, похищенных 19 февраля в деревне Дапчи в штате Йобе на северо-востоке страны боевиками радикальной группировки "Боко харам". Об этом сообщает агентство Reuters.

В администрации отметили, что вариант проведения переговоров более предпочтителен, чем военное решение. Как указано в коммюнике, власти Нигерии взаимодействуют с международными организациями и переговорщиками, чтобы школьницы были освобождены целыми и невредимыми.

В конце февраля Бухари подтвердил факт похищения девочек. Он назвал случившееся национальной катастрофой.

События в Чибоке

Новое массовое похищение в Нигерии напомнило общественности о событиях апреля 2014 года, когда боевики "Боко харам" похитили из лицея в городе Чибок 276 девочек.

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Позднее 57 из них удалось сбежать, в октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены в результате переговоров с "Боко харам" властей Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии. 6 мая 2017 года еще 82 девочки также были выпущены на свободу. Около 100 из них по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Некоторые наблюдатели напомнили, что Бухари пришел к власти в 2015 году, пообещав скоро разгромить группировку "Боко харам". Несмотря на отдельные успехи нигерийской армии и помогающего ей африканского контингента, боевики продолжают совершать регулярные теракты и нападения на населенные пункты в северо-восточных штатах страны, в частности в Борно, Йобе и Адамава.

Тысячи жертв "Боко харам"

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов чуждой ей культуры.

С 2009 года боевиками "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убито более 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. По сведениям правозащитников, экстремисты похитили десятки тысяч людей.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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