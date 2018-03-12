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Белый дом подтвердил встречу Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии 20 марта

Международная панорама
12 марта, 23:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, марта. /ТАСС

Американский лидер намерен обсудить реализацию общих приоритетных задач в области экономики и обеспечения безопасности

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ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет 20 марта в своей резиденции встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Трамп намерен обсудить пути укрепления связей между США и Саудовской Аравией, а также реализации общих приоритетных задач в области экономики и обеспечения безопасности", - сказала она, отказавшись предоставить больше подробностей о грядущей встрече.

Как ранее сообщал информационный портал "Аксиос" со ссылкой на источники в администрации США, у Трампа намечена серия встреч в марте и апреле с арабскими лидерами, чтобы попытаться урегулировать дипломатический кризис вокруг Катара. По их словам, Белый дом надеется, что это приведет к примирению сторон в данном конфликте весной на саммите арабских лидеров в Вашингтоне или Кэмп-Дэвиде (загородная резиденция президента). Вашингтон стремится "вновь объединить страны Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии злонамеренному поведению Ирана в регионе", подчеркнули источники.

Согласно "Аксиосу", ориентировочно 27 марта американский лидер должен встретиться с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а спустя примерно неделю после этого - с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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Персоны
Сандерс, Сара Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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