Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Китай создаст несколько новых ведомств и проведет реструктуризацию госаппарата

Международная панорама
13 марта, 4:50 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, марта. /ТАСС

Планируется, что в Китае вскоре появится три новых министерства - природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китайское руководство собирается приступить к крупномасштабной реформе структуры госаппарата, в результате которой появится несколько новых министерств и госучреждений. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

План институциональных преобразований уже утвержден Госсоветом КНР и будет представлен на рассмотрение депутатов первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Ожидается, что в ближайшее время в стране появится как минимум три новых министерства - природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций. После реформы в Китае будет насчитываться 26 ключевых ведомств и комитетов.

Согласно проекту реформы, при Госсовете также появится несколько дополнительных управлений, в том числе по развитию международного сотрудничества и по миграционным вопросам. Предполагается, что благодаря всем этим преобразованиям система государственного управления КНР станет более гибкой и эффективной.

Госсовет КНР также планирует ликвидировать Госкомитет по контролю и управлению банковской деятельностью, а также Госкомитет по контролю и управлению страхованием. Вместо них будет создан Госкомитет по контролю над банковской и страховой деятельностью.

Новое госучреждение займется решением вопросов, которые курируют два ликвидируемых комитета, а также уделит особое внимание разработке национальной политики по предотвращению крупных финансовых рисков и защите прав потребителей.

Планируется, что Госсовет КНР создаст особое ведомство, которое займется разработкой и координацией национальных программ по предоставлению помощи другим государствам и развитию международного сотрудничества.

Ожидается, что это нововведение позволит максимально улучшить стратегическое планирование и согласование вопросов при оказании иностранной поддержки, оптимизировать внешнюю политику Китая в целом, а также усилить меры по реализации китайской правительственной инициативы "Один пояс, один путь".

Законопроект об учреждении Управления по развитию международного сотрудничества в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение депутатов 1-й сессии ВСНП.

Также китайские власти планируют ужесточить контроль над иммиграцией, в связи с чем в стране появится Управление по иммиграционным вопросам.

"По мере усиления Китая возрастает количество иностранцев, проживающих и работающих на его территории. В связи с этим появились новые требования к предоставлению государственных услуг и регламентации миграционных процессов", - приводит агентство выдержки из плана институциональных преобразований.

Новое учреждение будет подчиняться министерству общественной безопасности КНР и займется координированием вопросов национальной политики в сфере пограничного въездного контроля, решением проблемы беженцев и обеспечением условий для проживания иностранцев в Китае, а также пресечением нелегального проникновения в страну.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
2
Биография Олега Табакова
3
Умер Олег Табаков
4
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
5
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама