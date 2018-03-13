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Группа из 140 конгрессменов-демократов призвала Трампа ввести санкции в отношении России

Международная панорама
13 марта, 4:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

Законодатели упрекнули президента США в том, что его отказ применить ограничения в рамках закона CAATSA сделал избирательную систему в стране "уязвимой для еще одной российской атаки"

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© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Сто сорок членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились в понедельник к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с призывом ввести санкции в отношении России за, как они утверждают, вмешательство в американские выборы. Текст послания есть в распоряжении ТАСС.

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В своем письме законодатели прямо упрекают американского лидера в том, что его отказ применить ограничения в рамках принятого летом 2017 года закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) сделал избирательную систему в США "уязвимой для еще одной российской атаки". "Мы решительно призываем вас изменить этот курс, прислушаться к письму и духу закона и продемонстрировать, что безопасность нашей страны и надежность избирательного процесса незыблемы", - утверждают конгрессмены.

Они в очередной раз указывают на то, что 29 января администрация США уже должна была применить санкции "против тех, кто сотрудничает с российским военным и разведывательным секторами". "Вы не сделали это в срок. Вы также не стали к отведенной дате наказывать тех, кто несет ответственность за кибератаки во время выборов 2016 года", - отмечается в послании. Ранее в Госдепартаменте подчеркивали, что 29 января - это дата, после которой полномочия по введению санкций вступают в силу.

Там же уверяли, что сама по себе угроза их применения заставляет третьи страны и лица отказываться работать с российскими оборонными предприятиями. В Конгрессе такой подход назвали "наивным и недопустимым".

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на американскую политику. Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, показанном в эфире на прошлой неделе, заявил, что Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах и не занимается такими действиями.

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