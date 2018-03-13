Глава МИД Австралии считает преждевременным оценивать расследование крушения Boeing MH17

СИДНЕЙ, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп считает, что преждевременно давать какие-либо оценки любым возможным результатам продолжающегося уголовного расследования Совместной следственной группы (ССГ) катастрофы малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом министр заявила в опубликованном во вторник интервью газете Australian.

Журналисты попросили Бишоп прокомментировать высказывания ее новозеландского коллеги Уинстона Питерса. Тот ранее сказал, что утверждения о причастности России к этой трагедии до сих пор не подтверждены доказательствами и вполне могут остаться без фактических подтверждений.

"Расследование продолжается, и, когда оно завершится, его результаты будут переданы обвинителям для юридических действий, которые Австралия также решительно поддерживает, - отметила Бишоп. - Невозможно составить мнение о доказательствах, поскольку они пока не оглашены".

Новая Зеландия не хочет впустую тратить время

В понедельник премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поддержала предложение Питерса возобновить переговоры о свободной торговле с Россией. Сам Питерс считает целесообразным добиваться возобновления таких переговоров, не дожидаясь завершения расследования о возможной причастности России к крушению Boeing MH17 и утверждений о попытках Москвы повлиять на результаты президентских выборов в США.

"Мы просто трагическим образом потеряем время, если будем дожидаться итогов этих продолжающихся расследований, - подчеркнул глава новозеландского МИД. - Если по их итогам выяснится, что эти инсинуации не имеют фактических подтверждений, то мы просто впустую потратим время, а это не отвечает интересам нашей страны".

Новая Зеландия и страны Таможенного союза (Россия, Казахстан и Белоруссия) начали подготовку соглашения о зоне свободной торговли в конце 2010 года, однако впоследствии переговоры были приостановлены на неопределенный срок.

Расследование продолжается

Пассажирский самолет "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Уголовным расследованием трагедии занимается ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В сентябре 2016 года международные следователи опубликовали результаты своего анализа, согласно которому самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук" в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем пророссийских ополченцев. Российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность пуска зенитной ракеты по Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под Снежного.