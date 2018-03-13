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Пенс: США не снимут санкции с КНДР, пока она не откажется от ракетной и ядерных программ

Международная панорама
13 марта, 6:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

Вице-президент США заявил, что глава государства Дональд Трамп "дал ясно понять, что эра стратегического терпения закончилась"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. США не станут смягчать давление на КНДР и не будут снимать санкции с этой страны до тех пор, пока Пхеньян не откажется от ядерной и ракетной программ. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News.

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"Северная Корея и весь мир должны знать, что мы не станет смягчать кампанию по оказанию максимального давления [на Пхеньян]", - указал он, добавив, что "санкции будут оставаться в силе". "Мы продолжим оказывать все это давление на Северную Корею до тех пор, пока она не откажется от своей ядерной и ракетной программ раз и навсегда", - подчеркнул Пенс.

"Президент [США Дональд] Трамп дал ясно понять, что эра стратегического терпения закончилась", - указал Пенс, добавив, что Вашингтон оказывает "беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление на режим в Северной Корее".

Касаясь решения Пхеньяна обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, вице-президент США назвал такое развитие событий заслугой Соединенных Штатов. "Этот прорыв, а мы надеемся, что это прорыв, стал результатом сильного лидерства, которое президент [Трамп] продемонстрировал на мировой арене", - утверждал Пенс.

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки этой страны Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и встретились там с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи указал, что в ходе поездки в Пхеньян была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала приостановить во время диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

Выступая перед журналистами 8 марта в Вашингтоне Чон Ый Ён сообщил о согласии Трампа провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что "место и дата будут определены позднее".

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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