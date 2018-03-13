МИД КНР: заявление Мэй о причастности РФ к отравлению Скрипаля должно опираться на факты

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери требуют серьезных доказательств. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы надеемся, что соответствующая сторона будет оперировать реальными фактами, на основе которых эту проблему удастся обсудить и урегулировать в правильном ключе", - отметил дипломат.

По его словам, китайская сторона продолжает внимательно следить за делом Скрипаля.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации.