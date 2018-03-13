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Джонсон поблагодарил британских союзников за поддержку в связи с инцидентом в Солсбери

Международная панорама
13 марта, 15:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, марта. /ТАСС

При этом глава МИД Великобритании в очередной раз повторил ультиматум, озвученный ранее британским премьером, что Лондон ждет до полуночи вторника объяснений от Москвы

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ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил благодарность союзникам королевства за поддержку в связи с инцидентом в Солсбери, связанным с делом о предполагаемом отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала Sky News.

"Я думаю, в особенности от президента Франции [Эмманюэля] Макрона. Я разговаривал со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, и в Вашингтоне Рекс Тиллерсон вчера дал предельно ясно понять, что он рассматривает это как часть общего все более разрушительного, пагубного поведения России. Я приветствую готовность наших друзей оказать поддержку и проявить солидарность", - сказал он.

Джонсон в очередной раз повторил ультиматум, озвученный ранее британским премьером, что Лондон ждет до полуночи вторника объяснений от Москвы, "как случилось так, что "Новичок" (боевое нервно-паралитическое вещество) был применен на улицах графства Уилтшир". Глава британского МИД предположил, что если этого не произойдет или ответ не утроит британскую сторону, тогда "Великобритания объявит о своей реакции завтра [14 марта]".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что не Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция предусматривает 10 дней.

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Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
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Джонсон, Борис Тиллерсон, Рекс Габриэль, Зигмар Макрон, Эмманюэль
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