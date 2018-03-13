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Глава МИД Франции обсудил с британским коллегой ситуацию с покушением на Скрипаля

Международная панорама
13 марта, 15:26 дата обновления: 13 марта, 16:34 UTC+3

Как отметил представитель французского внешнеполитического ведомства, Ле Дриан заявил, что покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь - это "совершенно неприемлемая атака"

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ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор с британским коллегой Борисом Джонсоном, в ходе которого обсудил ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом сообщил во вторник официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Ле Дриан "выразил солидарность с Соединенным Королевством, стратегическим союзником Франции", и заявил, что страны "разделяют [общие] ценности, в том числе верховенство закона". Глава МИД Франции заявил, что "покушение на выходцев из России 4 марта в Солсбери с использованием нейротоксических веществ является совершенно неприемлемой атакой".

"Мы с полным доверием относимся к британскому расследованию, проводимому для того, чтобы быстро установить виновных", - сказал представитель внешнеполитического ведомства. "Франция неоднократно подчеркивала, что не станет мириться с безнаказанностью тех, кто использует или создает токсичные вещества", - отметил он. Представитель МИД страны напомнил, что Франция была в числе инициаторов международного сотрудничества против безнаказанности применения такого оружия.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия не имеет никакого отношения к этому инциденту. "Мы никакого отношения к этому не имеем", - подчеркнул министр.

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Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
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