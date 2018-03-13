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Украинская полиция усилит охрану диппредставительств во время выборов президента РФ

Международная панорама
13 марта, 18:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, марта. /ТАСС

По данным ЦИК, на консульском учете на территории Украины состоит 72 тысяч граждан РФ

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КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Украины усилит охрану гражданского порядка российских диппредставительств в стране во время выборов президента России 18 марта. Об этом во вторник сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

"Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена", - цитирует представителя ведомства агентство УНН.

Избирательные участки будут открыты в посольстве РФ в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове. По данным МВД, обычно охрану порядка осуществляют спецподразделения Национальной гвардии Украины, полицейские же будут дежурить вблизи расположения Нацгвардии.

Объединенные силы украинских националистов - "Свобода", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), и "Национальный корпус" - ранее заявили о планах заблокировать проходы в здания российских диппредставительств, чтобы не допустить голосования.

МИД РФ 13 марта выпустил заявление, в котором выразил озабоченность этими намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций. Москва потребовала от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения любых препятствий для их полноценного функционирования и для свободного посещения гражданами России.

Как сообщил ТАСС во вторник член Центризбиркома России Василий Лихачев, на консульском учете на территории Украины состоит 72 тысяч граждан РФ.

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