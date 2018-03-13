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СМИ: кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хэспел надзирала за пытками террористов

Международная панорама
13 марта, 20:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

По сообщениям издания Washington Examiner, Хэспел руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в терактах в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года

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ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Первый заместитель директора ЦРУ Джина Хэспел, выдвинутая президентом Дональдом Трампом на пост главы этого ведомства, надзирала за пытками подозреваемых в терроризме в начале 2000-х годов. Об этом сообщила во вторник газета Washington Examiner, ссылаясь на рассекреченные документы ЦРУ.

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Издание пишет, что после терактов, которые были совершены с использованием захваченных самолетов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года боевиками группировки "Аль-Каида", Хэспел руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в террористической деятельности, "и надзирала за пытками двух таких лиц, - отмечает Washington Examiner. - Одного из них неоднократно били головой об стену. А второго подвергали пытке водой, имитирующей утопление, свыше 83 раз, прежде чем проводившие допрос пришли к выводу, что он не обладает ценной информацией".

Как указывает газета, затем Хэспел "участвовала в выполнении приказа уничтожить видеозаписи" допросов.

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Власти США впоследствии проводили уголовное расследование по факту уничтожения таких пленок, но никаких обвинений выдвинуто не было.

Газета также подчеркивает, что "у республиканцев в Конгрессе вряд ли возникнут какие-либо проблемы" с утверждением кандидатуры Хэспел. "Демократы, возможно, будут не столь склонны просто проштамповать ее назначение", - указывает Washington Examiner.

Ранее во вторник Трамп объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства Майкла Помпео, нынешнего директора ЦРУ. Хэспел, кадровый разведчик с более чем 30-летним стажем, должна сменить Помпео.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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