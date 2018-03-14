В Минске встретятся участники контактной группы по Украине

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на Украине соберутся в среду на очередное заседание в Минске.

По итогам прошлой встречи сторонам удалось договориться о введении с 5 марта режима прекращения огня. Как сообщал полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, от сторон конфликта требовалось отказаться от наступательных действий и разведывательных операций, был обозначен запрет на ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

С начала конфликта в Донбассе это была уже 18 попытка прекратить огонь, но полного перемирия не удалось достичь и на этот раз. В отдельные дни в провозглашенных республиках Донбасса сообщали о 30 и более обстрелах за сутки, при этом отмечалось применение украинскими силовиками запрещенной еще договоренностями 2015 года крупнокалиберной артиллерии. И все же напряженность на линии соприкосновения значительно снизилась. Представители ДНР 8 марта зафиксировали только два нарушения перемирия, 9 марта - одно, а утром 7 марта руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщал, что впервые с конца 2017 года в течение суток республику не обстреливали ни разу.

Наряду с объявлением нового перемирия в Донбассе на 5 марта было назначено разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом стороны договаривались еще осенью 2016 года и около 70 раз согласовывали конкретные даты для его выполнения. Более десяти раз миссия ОБСЕ подтверждала соблюдение сторонами необходимого для начала процесса семидневного прекращения огня в этом районе, однако украинская сторона каждый раз отказывалась отводить войска под предлогом недостаточно длительного периода "тишины". Новая договоренность также выполнена не была.

"Сегодня мы в очередной раз получили подтверждение того, что украинская сторона не готова выполнять взятые на себя в Минске обязательства, - заявлял тогда представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. - 19 раз мы уже запускали сигнальную белую ракету и более 74 раз уведомляли украинскую сторону о том, что готовы отвести силы и средства". "Мы, конечно, очень положительно оцениваем то, что с 00:00 пятого числа (февраля) соблюдается режим перемирия. Но взятые на себя обязательства по отводу сил и средств Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент не соблюдают", - подчеркивал представитель республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Обмен пленными

После проведенного в конце декабря масштабного обмена пленными, в ходе которого были освобождены 233 сторонника провозглашенных республик и 73 украинских силовика, было объявлено о подготовке ко второму этапу обмена. При этом звучали обещания выполнить его в течение одного-двух месяцев. На последнем заседании контактной группы делегации ДНР и ЛНР подтвердили готовность к обмену в формате "всех на всех", а Грызлов призвал Киев не создавать искусственных препятствий и освободить удерживаемых в самое ближайшее время. Однако за прошедшие две недели никакой новой информации по данной теме не появилось, и, судя по всему, пока сторонам спорные вопросы согласовать не удалось.

Отсутствие продвижения в подготовке к очередному этапу обмена пленными констатировал в понедельник президент Украины Петр Порошенко. "После успеха, который был в декабре, мы снова за более чем два с половиной месяца не имеем прогресса", - сказал он на пресс-конференции, где присутствовала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, и призвал европейскую дипломатию активизировать усилия "в сфере освобождения заложников".

ОБСЕ надеется на скорейшее урегулирование конфликта

Конструктивная работа контактной группы уже довольно длительное время ограничена только двумя темами - безопасности и обмена пленными. Другие вопросы урегулирования, прежде всего политические проблемы, остаются фактически заблокированы. Киев открыто заявляет о нежелании выполнять эту часть минских соглашений.

Свидетельством этого стал подписанный в конце февраля президентом Украины так называемый закон о реинтеграции Донбасса, в котором полностью исключены упоминания о минских соглашениях и поставлена задача разрешить конфликт с помощью вооруженных сил. На прошлой неделе с разъяснением военной составляющей нового документа выступил представитель украинского Генштаба, который особо подчеркнул, что новый закон, предусматривающий проведение в Донбассе некой "операции объединенных сил", не отменяет силовую операцию в регионе, которая была начата в апреле 2014 года и будет обязательно продолжена.

"Не надо сравнивать антитеррористическую операцию (АТО) и операцию объединенных сил. Это разные вещи, одно не исключает другого, - заявил он. - Более того, я уверен, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится операция объединенных сил".

А вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила на днях в Брюсселе о невозможности в настоящее время даже ставить на обсуждение вопрос проведения выборов в Донбассе.

Вместе с тем спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик не перестает надеяться на возможность урегулирования конфликта в ближайшей перспективе. "Если бы у меня не было надежды на решение этого конфликта, тогда надо было бы паковать чемоданы и возвращаться домой. И сейчас я действительно надеюсь, что стороны проявят политическую волю, и мы совместно сможем наконец-то поставить точку в этом конфликте в течение этого года", - сказал он.

Сайдик в очередной раз подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям "просто не существует", а также опроверг утверждение, что они не выполняются. Как указал спецпредставитель ОБСЕ, проблема заключается в том, что у сторон не хватает политической воли для выполнения взятых на себя обязательств.