Майкл Помпео - первый экс-директор ЦРУ во главе Госдепартамента

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что намерен назначить руководителем американского внешнеполитического ведомства вместо Рекса Тиллерсона действующего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Помпео.

Ранее никогда в истории США бывший директор ЦРУ не становился госсекретарем. Прежде чем стать главой Госдепа, Помпео должен получить одобрение со стороны Сената Конгресса США. Слушания на этот счет состоятся в сенатском Комитете по иностранным делам в апреле. На данный момент сомнений в том, что кандидатура Помпео будет утверждена, практически нет.

Лишь в январе 2017 года законодатели подавляющим большинством голосов одобрили назначение Помпео на должность директора ЦРУ. Это решение поддержали тогда 66 сенаторов, 32 выступили против. Во вторник ряд законодателей высказались в поддержку кандидатуры Помпео на пост госсекретаря - как его однопартийцы-республиканцы, так и демократы. Некоторые из членов Конгресса выразили надежду на ужесточение курса США по отношению к России при новом госсекретаре.

Практически все политические комментаторы в США отмечают консерватизм Помпео, являющегося выпускником Военной академии США в Вест-Пойнте и проходившего службу в сухопутных войсках США в 1986-1991 годы, в том числе в составе американского контингента в Западном Берлине. Действующего директора ЦРУ называют "ястребом" и сторонником жесткой линии по большинству вопросов, касающихся внешней политики.

Помпео и Россия

Еще до официального назначения на пост директора ЦРУ Помпео неоднократно выступал с критикой в отношении России. На состоявшихся в январе 2017 года слушаниях, посвященных его утверждению на должность главы разведывательного ведомства, Помпео сказал, что Москва "агрессивно восстанавливает свои позиции" в мире. Согласно изложенной им тогда версии, Россия "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГ (террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ).

Помпео на слушаниях назвал Россию в числе основных угроз для США. В этот список он включил тогда также ИГ, Иран, Китай и КНДР.

Директор ЦРУ не раз высказывался на тему приписываемого России вмешательства в американские выборы, в последний раз - 11 марта 2018 года.

В эфире телеканала Fox News он сказал: "Россияне пытались вмешаться в выборы в США в 2016 году. Они занимались этим и до того, у попыток россиян проводить операции, нацеленные на оказание воздействия на Соединенные Штаты, долгая история. В это были вовлечены именно россияне, а не кто-то за пределами этой страны [РФ] или не связанный с Россией". Помпео также утвердительно ответил на вопрос о том, имеет ли он в виду россиян, напрямую связанных с Кремлем.

Вместе с тем глава разведывательного управления, выступая с обвинениями в адрес России, отмечал, что "нет никаких оснований полагать, что какие-то результаты голосования были изменены".

Помпео не раз называл Москву соперником Вашингтона, хотя и не исключал возможности взаимодействия между спецслужбами США и РФ, если это отвечает американским интересам. "В то время как Россия остается противником, мы поставим под серьезную угрозу жизни американцев, если будем игнорировать возможности работы с российскими спецслужбами в борьбе против терроризма", - отмечал, в частности, директор ЦРУ в опубликованном в феврале письме лидеру демократов в Сенате Конгресса США Чарльзу Шумеру.

В ноябре 2016 года Помпео в эфире телеканала C-Span высказался за то, чтобы казнить получившего убежище в России экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. "Его необходимо доставить обратно из России, предать суду, и, как я полагаю, правильным решением в данном случае будет смертная казнь, - сказал тогда Помпео. - Он подверг огромному риску жизни моих друзей, ваших друзей, которые сейчас несут службу в вооруженных силах, украв информацию и передав ее иностранным державам".

Соратник Трампа

Дональд Трамп уже успел дать самую положительную характеристику новому кандидату на пост госсекретаря. "Я с Майком Помпео работаю уже какое-то время. Невероятная энергия, невероятный интеллект. Мы всегда с ним находимся на одной волне, - заявил американский лидер журналистам перед вылетом в рабочую поездку в штат Калифорния. - Отношения всегда были чрезвычайно хорошими, и вот, что мне требуется от госсекретаря".

"Мне кажется, что Майк Помпео будет по-настоящему замечательным госсекретарем. У меня к нему полное доверие", - добавил Трамп. Он отметил, что у него и Помпео очень похожий ход мыслей. Американский лидер констатировал, что "с самого начала, с первого дня" хорошо ладит с Помпео.

По словам источников телеканала CNN в Белом доме, Помпео является одним из немногих сотрудников администрации, которому за последние месяцы удалось войти в ближайшее окружение Трампа и установить с ним прочные личные отношения. Одним из факторов было то, что директор ЦРУ три или четыре раза в неделю проводил для американского лидера персональные разведывательные брифинги. После завершения этих брифингов Трамп и Помпео подолгу беседовали наедине.

Как отметил бывший директор ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Майкл Хейден в интервью газете The New York Times во вторник, Помпео "продемонстрировал, что по своим заявлениям и по ходу мыслей он больше схож с Трампом, нежели когда-либо был Тиллерсон". Вместе с тем Хейден отметил, что Тиллерсон выступал в роли "противовеса в случае спонтанных реакций президента", но едва ли так будет поступать Помпео.

Сделка с Ираном и смена режима в КНДР

Помпео, как и Трамп, крайне негативно оценивает итоги сделки по ядерной программе Тегерана. Вскоре после победы Трампа на президентских выборах Помпео написал в Twitter: "С нетерпением жду отмены этой катастрофической сделки с крупнейшим в мире спонсором терроризма". Не изменил он свои взгляды на этот счет и после назначения директором ЦРУ. Во время выступления в Техасе в октябре 2017 года он назвал Иран "деспотичной теократией", а также "вредоносной империей, наращивающей мощь и влияние на Ближнем Востоке".

Трамп, объясняя причины отставки Тиллерсона, отметил, в частности, наличие разногласий с ним во взглядах относительно Ирана. "Я считаю, что иранская сделка ужасна. Он, как я понимаю, полагал, что та неплоха. Я хотел ее или разорвать, или как-то видоизменить, а он придерживался иного мнения", - поведал президент.

Помпео также выступал с жесткими заявлениями в отношении КНДР, фактически призывал к осуществлению смены власти в стране. "Было бы замечательно добиться денуклеаризации Корейского полуострова, убрать с него оружие, однако наибольшую опасность представляет тот, кто его [ядерное оружие] сейчас контролирует", - отметил директор ЦРУ во время выступления на конференции по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо) в июле 2017 года. "Надеюсь, мы найдем способ отделить режим от этой системы", - сказал но тогда, заверив, что жители КНДР были бы рады отстранению от власти лидера страны.

Тиллерсон неоднократно подчеркивал, что смена режима не является целью Вашингтона.

Консерватор из консерваторов

До назначения на пост директора ЦРУ Помпео с 2011 по 2017 год являлся конгрессменом от штата Канзас - одного из самых консервативных в стране. Он не раз выражал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления и заявлял о недопустимости абортов.

Помпео последовательно высказывался против закрытия спецтюрьмы для экстремистов на американской военно-морской базе в Гуантанамо (Куба), а также выступал за применение пыток американскими спецслужбами в отношении подозреваемых в терроризме. Поддерживал он и проведение программ по массовой слежке и сбору данных о гражданах в США.

Помпео заявлял, что его политические взгляды сформированы под влиянием его глубоких христианских убеждений. В 2015 году он принял участие в съезде христиан, на котором заявил: "Мы участвуем в борьбе против радикального ислама, это такая битва, с которой наша страна не сталкивалась со времен ее великих войн". Помпео также причисляли к сторонникам так называемой Чайной партии - крайне консервативного крыла Республиканской партии.

По оценке газеты The New York Times, "Помпео, вероятно, станет одним из самых консервативных госсекретарей в истории" США.