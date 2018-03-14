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Бывший ведущий прогноза погоды по фамилии Метеоролог баллотируется в Конгресс США

Международная панорама
14 марта, 10:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Лозунг предвыборной кампании экс-телеведущего: "Изменим климат в Вашингтоне"

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ВАШИНГТОН, 14 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бывший ведущий прогноза погоды телекомпании Fox News Дрю Андерсон Метеоролог вступил в борьбу за кресло члена Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press.

Метеоролог, который сменил фамилию в прошлом году, стал соперником действующего конгрессмена от 16-го избирательного округа Пенсильвании Ллойда Смакера. Лозунг предвыборной кампании 29-летнего экс-телеведущего: "Изменим климат в Вашингтоне". "Нам нужно больше настоящих людей в Вашингтоне", - заявил он. Со Смакером, который с 2009 по 2016 годы занимал пост сенатора, Метеоролог сразится на праймериз 15 мая. Слесарь Билл Нефф составит им конкуренцию за право представлять в нижней палате Конгресса интересы жителей недавно учрежденного 11-го избирательного округа штата.

Две недели назад Метеоролог покинул должность ведущего прогноза погоды на местном телеканале, которую он занимал последние три года, чтобы начать готовиться к выборам и собрать 1 тыс. подписей избирателей-республиканцев к 20 марта. В случае успеха, в котором он не сомневается, в избирательном бюллетене будет стоять его имя: "Метеоролог Дрю Андерсон". Он не стал критиковать своего главного конкурента Смакера, которого поддержал местный комитет республиканцев. Бывший ведущий рассказал, что будет заниматься в Конгрессе вопросами образования, малого предпринимательства, сельского хозяйства и науки.

"Я хочу стать самым громким голосом в защиту науки в Вашингтоне", - пояснил политик. Он также отказался создавать избирательный фонд, в то время как Смакер собрал только в 2017 году более $700 тыс., из которых в январе осталось около $200 тыс. Победитель республиканских праймериз встретится с вероятным кандидатом от Демократической партии Джес Кинг, которая является руководителем одной из местных общественных организаций. Она стала единственным демократом, заявившем о желании баллотироваться от нового избирательного округа Пенсильвании, учрежденного в прошлом месяце по решению Верховного суда штата. Как отмечают местные СМИ, подавляющее большинство жителей округа - республиканцы.

Метеоролог также работал в телекомпании NBC и преподавал естествознание в университетах и школах штата.

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