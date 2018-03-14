Во Львове неизвестный пытался взорвать польский мемориал

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Возле польского мемориала орлят на Лычаковском кладбище Львова минувшей ночью произошел взрыв гранаты.

"Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений мемориала. Никто не пострадал", - сообщил директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай на сайте Львовского горсовета. По его словам, надгробия на могилах орлят не повреждены.

"Львовскими орлятами" назвали молодых польских повстанцев, помешавших войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов, на родине их почитают как национальных героев. Мемориал орлятам на Лычаковском кладбище Львова представляет собой часовню, вокруг которой расположены захоронения.

На этой неделе Польша отказалась проводить капитальный ремонт мемориала, ограничившись заявкой на косметические работы. В Варшаве пояснили, что таким образом польская сторона "не хочет создавать возможность для очередного потенциального конфликта с Украиной".

Отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти в последнее время заметно обострились. В Варшаве негативно воспринимают проводимую нынешним руководством Украины политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942-1945 годах на Волыни. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом. Кроме того, в Польше принят закон, который запрещает пропаганду в стране бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни.

Также страны испытывают трудности при сотрудничестве в сфере охраны и исследования захоронений. После инцидента в апреле прошлого года в польской деревне Грушовице, где местные власти снесли памятник Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), Киев заявил о прекращении процедуры легализации польских памятников в стране и выдачи разрешений на поиск захоронений. Варшава в свою очередь сообщила о запрете въезда в страну украинцев, придерживающихся крайне антипольских позиций.