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Парламент Великобритании анонсировал заявление Мэй по возможным мерам в отношении РФ

Международная панорама
14 марта, 14:25 UTC+3 /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Премьер-министр выступит в среду ориентировочно в 15:30

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ЛОНДОН, 14 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по возможным мерам в отношении России в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии запланировано ориентировочно на 15:30 мск. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе парламента.

"Премьер-министр должна выступить с заявлением после сессии вопросов и ответов [главы правительства в Палате общин, традиционно проходящей по средам], около 12:30 (15:30 мск)", - сказала собеседница агентства.

12 марта, выступая в парламенте Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности причастна к произошедшему" в Солсбери. Она потребовала от РФ объяснений до конца дня вторника, 13 марта, предупредив, что при их отсутствии Лондон сочтет действия Москвы "противозаконным использованием силы". В этом случае Мэй пригрозила сформулировать новые санкции и огласить их уже в среду по завершении заседания Совета по национальной безопасности.

Россия не представила информации, которую запрашивала британская сторона, ссылаясь на то, что так и не получила образцы нервно-паралитического вещества, а подход Лондона назвала ультимативным. Так, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Терезы Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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