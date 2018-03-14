Порошенко призвал к санкциям против организаторов выборов президента РФ в Крыму

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости введения персональных санкций против организаторов выборов президента РФ в Крыму.

"Мы будем уделять большое внимание, чтобы эти выборы не были признаны миром на территории Крыма, чтобы там не было наблюдателей, чтобы те, кто принимает непосредственное участие в организации этих выборов, были привлечены к ответственности, в том числе путем применения санкций против указанных лиц", - заявил он на совместном брифинге в Киеве с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Он также назвал "чрезвычайно опасной провокацией" нынешнюю поездку в Крым президента России и призвал международное сообщество не признавать выборы на территории Крыма.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.