Генсек ООН надеется на тщательное расследование инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен сообщениями об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Соединенном Королевстве и надеется, что этот инцидент будет "тщательно расследован". Об этом заявил в среду журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями об использовании нервно-паралитического вещества в Соединенном Королевстве для нанесения вреда или убийства людей. Он выражает сочувствие тем, кто пострадал, и искренне надеется на их скорую поправку", - сказал Хак.

По его словам, несмотря на то, что Антониу Гутерриш "не в состоянии установить ответственность кого-либо за инцидент, но "он решительно осуждает любое применение нервно-паралитического вещества или химического оружия, а также надеется, что этот инцидент будет тщательно расследован". Хак подчеркнул, что "использование нервно-паралитических веществ в качестве оружия в каких-либо обстоятельствах недопустимо, а его применение государством будет серьезным нарушением международного права".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны в течение недели, а также об отказе от присутствия британских официальных лиц на чемпионате мира по футболу в России. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". В ближайшие часы Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по запросу Великобритании, на котором будет обсуждаться инцидент с отравлением Скрипаля.