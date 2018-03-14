ООН стремится избежать прямого военного противостояния между Россией и США в Сирии

ООН, 14 марта. /ТАСС/. ООН хочет избежать прямого военного противостояния между мировыми державами в Сирии.

Об этом заявил в среду журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя высказывания начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о готовящейся в Сирии инсценировке химической атаки с целью оправдать удар США, а также об ответных мерах на это со стороны России.

"Мы в курсе этих сообщений. Конечно, мы хотим избежать любого подобного противостояния. Это еще раз говорит в пользу необходимости прекращения всех столкновений, всех военных операций по всей Сирии, поэтому мы удваиваем наши усилия, в том числе дипломатические, для урегулирования ситуации, чтобы она не продолжала обостряться", - сказал Хак.

Как сообщил Герасимов 13 марта, у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками в Сирии инсценировки применения правительственными войсками химоружия против населения. После этой провокации США планируют предоставить мировому сообществу так называемые доказательства гибели мирных жителей и нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска. Герасимов подчеркнул, что в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные, и "в случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять".

В ответ на заявления Герасимова официальный представитель Пентагона Джонни Майкл в беседе с корреспондентом ТАСС призвал Россию "перестать отвлекать внимание от реальных проблем [в Сирии], заставить режим [президента Башара] Асада прекратить жестоко обращаться с сирийскими гражданами и позволить доставить столь необходимую помощь жителям Восточной Гуты и других отдаленных районов" страны.