Участники контактной группы по Украине обсудили вопросы амнистии

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Плохие погодные условия помешали в среду прибыть на очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Украине спецпредставителю председателя ОБСЕ Мартину Сайдику и полпреду Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме. Они смогли участвовать в работе минской группы лишь в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Виктория Талакина, на встрече обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня, реализации соглашения о разведении сил и средств в Станице Луганской, подготовка к обмену пленными и реализации "формулы Штайнмайера".

Новым стало обсуждение политической подгруппой вопроса об амнистии. Как сообщил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, эта тема была поднята в рамках политической подгруппы "впервые за полтора года". Еще одним позитивным итогом заседания стала договоренность сторон о восстановлении мобильной связи на территории ДНР.

В очередной раз назначена дата разведения сил у Станицы Луганской. "Сегодня представители Украины обещали быть готовыми к этому 18 марта, - сообщил полпред ЛНР Владислав Дейнего, выразив надежду, что это "будет подкреплено реальными действиями". В свою очередь полпред РФ Борис Грызлов напомнил, что "попыткам разведения сил в районе Станицы Луганской исполняется полтора года". "Эта ситуация тормозит процесс разведения сил и средств на всей линии соприкосновения, что могло бы стать гарантией полного прекращения огня", - отметил он.

Контроль за соблюдением режима тишины

Вопросам безопасности, как обычно, в Минске было уделено первоочередное внимание. В частности, анализировались причины неустойчивого соблюдения перемирия, которое они договорились соблюдать с 5 марта. По словам Грызлова, в этой связи была поднята тема контроля за соблюдением режима прекращения огня и отмечена необходимость дисциплинарного воздействия на нарушителей. "Мы констатировали наличие провокаций со стороны Вооруженных сил Украины с нарушением этого режима. Подгруппе по безопасности даны поручения по выработке механизма скорейшего разбора всех таких случаев с неотвратимым наказанием виновных", - сказал полпред журналистам.

Неудовлетворенность положением в сфере безопасности выразили и представители украинской стороны. Пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер, сообщая об итогах минского заседания в Facebook, назвала ситуацию в этой сфере "тревожной", так как "устойчивый мир так и не был обеспечен", несмотря на объявленное перемирие.

Грызлов в свою очередь вновь обратил внимание на то, что уклонение Украины от выполнения политической части минских соглашений свидетельствует о том, что Киев делает ставку на силовое разрешение конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что особый статус Донбасса с введением его по "формуле Штайнмайера" и амнистия являются решающими условиями урегулирования конфликта. "Между тем украинской стороной до сих пор не представлена даже позиция по этим законодательным актам. Это говорит о ее фактическом стремлении разрешить конфликт "в обход" одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН минских соглашений, обострив военную составляющую конфликта", - отметил он.

Обсуждение амнистии

Значимость первоочередного рассмотрения политических вопросов подчеркнул и Мирошник. По его словам, при обсуждении вопросов амнистии стороны "прогнозируемо столкнулись с необходимостью сначала полностью согласовать вопросы механизма вступления в силу особого статуса, от которого всячески отказывается Украина".

Мирошник напомнил, что "позиция представителей республик Донбасса заключается в том, что амнистия проводится в соответствии с законом об особом статусе, носит массовый характер и касается всех участников событий на юго-востоке, за исключением случаев военных преступлений, преступлений против человечности и других преступлений, включенных в Римский статут (устав Международного уголовного суда) и не подпадающие под международную амнистию".

"Кроме того, республики настаивают на вступлении в силу амнистии минимум за три месяца до местных выборов с целью оградить от уголовных и административных преследований участников событий на юго-востоке, исходя из презумпции невиновности", - отметил представитель ЛНР.

Само заседание политической подгруппы ожидаемо не дало никаких результатов. Как отметила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, "украинская сторона продолжила политику игнорирования того порядка необходимых действий, который предусмотрен комплексом мер". "Без согласования "формулы Штайнмайера" и без понимания, когда полноценно вступит в силу закон об особом статусе Донбасса, двигаться вперед по другим политическим вопросам не представляется возможным", - считает представитель ДНР.

Обмен пленными пока не готов

Встреча гуманитарной подгруппы контактной группы также прошла безрезультатно. Главной причиной этого стало отсутствие в Минске уполномоченных представителей Киева - Виктора Медведчука и Ирины Геращенко. По словам представителя ЛНР в подгруппе Ольги Кобцевой, "украинская сторона была представлена лишь экспертами, полномочия которых по большому счету сводятся к тому, чтобы слушать и транслировать своему руководству полученную на встрече информацию".

Тем не менее, по свидетельству Олифер, украинская сторона выдвинула свое требование по созданию трехстороннего механизма по поиску пропавших без вести при участии Украины, РФ и Международного комитета Красного креста.

Представители провозглашенных республик Донбасса подтвердили неизменность своей позиции по обмену пленными по формуле "всех на всех", как это прописано в минских соглашениях. "Мы против деления заключенных на категории", - сообщила Талакина.

Связь в Донбассе будет восстановлена

Контактная группа достигла договоренностей относительно восстановления мобильной связи на территории провозглашенных республик. "В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС). Эта работа будет проводиться силами компании "Vodafone Украина" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - сообщила Олифер.

По ее словам, "украинская сторона также в очередной раз выдвинула требование безотлагательно вернуть подвижной состав "Укрзализныци". Речь идет о более чем 30 тыс. грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов", - добавила пресс-секретарь Кучмы.

Достижение "договоренности об обмене письмами по шагам восстановления связи, включая гарантии безопасности для инспекций сотрудников Vodafone на узлах связи" подтвердила и Талакина.

Из-за перебитого в январе в результате обстрелов кабеля в Донбассе пропал сигнал украинского мобильного оператора Vodafone ("МТС-Украина"). Мобильная связь в ЛНР была быстро восстановлена, а на территории, подконтрольной ДНР, сигнал украинского оператора отсутствует до сих пор.

Представители ДНР также обратились к участникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности работников Донецкой фильтровальной станции. По словам Талакиной, инциденты с обстрелами рабочего транспорта станции являются целенаправленными провокациями со стороны Киева и "циничным актом агрессии против народа Донбасса", так как остановка станции грозит критической ситуацией с водоснабжением.

Обстрелы транспорта вблизи Донецкой фильтровальной станции в последние дни были зафиксированы уже трижды. Последний случай произошел во вторник, когда украинские силовики обстреляли автоколонну, вывозившую рабочую смену. По последней информации, в среду новая рабочая смена в сопровождении наблюдателей миссии ОБСЕ приехала на территорию объекта, станция работает в нормальном режиме.

Следующая встреча контактной группы запланирована на 4 апреля.