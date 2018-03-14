Белый дом: ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа требует внимания

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Ухудшение гуманитарной ситуации в палестинском секторе Газа требует немедленного внимания со стороны международного сообщества. Это отметил в распространенном в среду заявлении Белый дом.

"Администрация президента [США] Дональда Трампа считает, что ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа требует немедленного внимания, - говорится в заявлении. - Сложившаяся в секторе Газа ситуация должна быть урегулирована в силу гуманитарных причин, а также для того, чтобы была обеспечена безопасность Египта и Израиля. Кроме того, этот шаг необходим для достижения всеобъемлющего мирного соглашения между израильтянами и палестинцами как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан".

Как указывается в заявлении, во вторник в Белом доме состоялась конференция с участием представителей ООН, Евросоюза, аппарата "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (РФ, США, ООН и ЕС), а "также 20 стран, включая Израиль и многие арабские государства", на которой обсуждались "пути выхода из ухудшающейся гуманитарной и экономической ситуации в секторе Газа". Конференция была организована старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером, cпецпредставителем американской администрации на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом, сотрудниками Совета национальной безопасности при Белом доме и Госдепартамента.

"Официальные лица США представили конкретные идеи", на реализацию которых могут быть изысканы средства на встрече в конце марта в Брюсселе представителей стран-доноров, подчеркнул Белый дом, не уточняя, что именно предлагает Вашингтон.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила 22 февраля, что Кушнер и Гринблатт близки к тому, чтобы закончить работу над планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

После силового захвата движением ХАМАС сектора Газа в июле 2007 года палестинская автономия оказалась расколотой на две части: на Газу под руководством исламистов и Западный берег во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса. С тех пор отношения между враждующими фракциями оставались крайне напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет так и не принесли ощутимых результатов.