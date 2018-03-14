МИД Украины предлагает частично или полностью денонсировать Договор о дружбе с РФ

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Как сообщила в среду пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца среди них могут быть как частичная, так и полная денонсация договора.

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"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого Договора [о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией], либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", - приводит ее слова украинское агентство УНИАН.

При этом Беца добавила, что разработанный перечень не исчерпывается этими двумя вариантами. "Мы не приняли какого-либо окончательного решения, поскольку окончательное решение принимает президент. Это договор от имени Украины", - подчеркнула она.

Кроме того, украинский дипломат отметила, что цель Украины - это выход из Содружества. "Мы всегда исходили из того, что наша цель - это выход из СНГ. Это постсоветская модель, которая исчерпала себя", - сказала Беца. Однако она уточнила, что это "не означает автоматический выход из многосторонних соглашений". Для Киева, по словам, Бецы важны соглашения о социальном и пенсионном обеспечении.

Ранее 14 марта депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук сообщила, что МИД Украины намерен представить президенту Петру Порошенко предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

В октябре 2017 года исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщал, что официальных обращений Украины о выходе из органов СНГ не поступало, а Киев продолжает принимать участие по некоторым направлениям деятельности Содружества. При этом Лебедев подчеркивал, что страна не платит взносы. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в 1997 году.