МИД Украины выразил очередной протест из-за поездки Путина в Крым

Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Максим Соколов во время посещения нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Симферополь © Алексей Никольский/ТАСС

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины в среду выразило очередной протест российскому внешнеполитическому ведомству в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.

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"Украина считает упомянутый визит, как и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республики Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В связи с этим украинский МИД "выражает протест" российской стороне.

Президент России Владимир Путин 14 марта посетил ряд регионов Южного федерального округа, том числе Крым. Там он проконтролировал строительство Крымского моста, осмотрел новый терминал симферопольского аэропорта и побывал в Севастополе.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других стран, с 2014 года приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям. Власти России неоднократно заявляли, что Крым - это российская территория и вопрос о принадлежности полуострова обсуждению не подлежит.