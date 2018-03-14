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Хейли: США считают, что ответственность за покушение на Скрипаля несет Россия

Международная панорама
14 марта, 22:42 дата обновления: 14 марта, 23:21 UTC+3

Постоянный представитель США при ООН также подчеркнула солидарность Вашингтона с Лондоном

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ООН, 14 марта. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что Москва несет ответственность за отравление в Великобритании бывшего сотрудника российской военной разведки, завербованного в свое время западными спецслужбами, Сергея Скрипаля. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Позвольте мне ясно дать понять с самого начала: Соединенные Штаты совершенно солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного типа, имеющего нервно-паралитическое действие", - сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

В связи с этим американский дипломат призвала Россию сотрудничать с расследованием обстоятельств отравления Скрипаля.

Кроме того, Хейли напомнила об узах "особого" партнерства, связывающих США и Соединенное Королевство. "Когда наши друзья в Великобритании сталкиваются с вызовом, США всегда будут поддерживать их. Всегда", - подчеркнула американский посол при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Персоны
Хейли, Никки Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
США Россия Великобритания
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