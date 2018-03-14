Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Чехии выразил солидарность с Великобританией в отношении дела Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 23:35 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 14, марта. /ТАСС

Мартин Стропницкий заявил, что принятия мер по делу Скрипаля "со стороны Великобритании следовало ожидать"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил, что не располагает сведениями, что европейские государства намерены последовать примеру Великобритании и выслать аккредитованных у них российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Принятия мер [по делу Скрипаля] со стороны Великобритании следовало ожидать, - написал Стропницкий в среду на своей странице в Twitter. - У нас нет информации, чтобы другие страны приступили в этой связи к высылке российских дипломатов со своей территории, как об этом заявила Великобритания".

Стропницкий предполагает, что государства - члены Евросоюза "выработают единую позицию" по факту применения нервно-паралитического вещества в Великобритании. Возникшая ситуация будет обсуждаться, в частности, на предстоящих встречах министров стран ЕС.

Чехия солидарна с действиями Великобритании

Глава чешской дипломатии также заявил: "На территории государства - члена НАТО впервые с момента возникновения организации был использован нервно-паралитический газ. Этот совершенно недопустимый акт мы осуждаем самым решительным образом и выражаем нашу полную солидарность с Великобританией".

Министр подчеркнул, что использование нервно-паралитического отравляющего вещества на территории одной из стран Североатлантического альянса является "беспрецедентным случаем". Применение газа было "подтверждено доказательствами", также заявил Стропницкий.

Чехия, по его словам, готова заявить о своей позиции по факту применения нервно-паралитического газа на британской территории, если в Прагу поступит соответствующая просьба из Лондона.

Обвинения Лондона и реакция Москвы

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

14 марта Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при отравлении экс-полковника ГРУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля, а Великобритания пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Инцидент в Солсбери

Смотрите также
Полицейские у ресторана Zizzy в Солсбери

Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

В 2004 году Сергей Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Чехия Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
2
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Подход глав МИД РФ и Индонезии к журналистам превратился в брифинг для британских СМИ
5
Министр энергетики США ошеломлен фактом поставки в страну партии СПГ из России
6
Биография Олега Табакова
7
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама