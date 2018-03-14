Глава МИД Чехии выразил солидарность с Великобританией в отношении дела Скрипаля

ПРАГА, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил, что не располагает сведениями, что европейские государства намерены последовать примеру Великобритании и выслать аккредитованных у них российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Принятия мер [по делу Скрипаля] со стороны Великобритании следовало ожидать, - написал Стропницкий в среду на своей странице в Twitter. - У нас нет информации, чтобы другие страны приступили в этой связи к высылке российских дипломатов со своей территории, как об этом заявила Великобритания".

Стропницкий предполагает, что государства - члены Евросоюза "выработают единую позицию" по факту применения нервно-паралитического вещества в Великобритании. Возникшая ситуация будет обсуждаться, в частности, на предстоящих встречах министров стран ЕС.

Чехия солидарна с действиями Великобритании

Глава чешской дипломатии также заявил: "На территории государства - члена НАТО впервые с момента возникновения организации был использован нервно-паралитический газ. Этот совершенно недопустимый акт мы осуждаем самым решительным образом и выражаем нашу полную солидарность с Великобританией".

Министр подчеркнул, что использование нервно-паралитического отравляющего вещества на территории одной из стран Североатлантического альянса является "беспрецедентным случаем". Применение газа было "подтверждено доказательствами", также заявил Стропницкий.

Чехия, по его словам, готова заявить о своей позиции по факту применения нервно-паралитического газа на британской территории, если в Прагу поступит соответствующая просьба из Лондона.

Обвинения Лондона и реакция Москвы

14 марта Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при отравлении экс-полковника ГРУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля, а Великобритания пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Инцидент в Солсбери

В 2004 году Сергей Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".