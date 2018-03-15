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СМИ: сирийские войска отразили атаки бандформирований в провинциях Хама и Хомс

Международная панорама
15 марта, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Сирийская армия уничтожила трех полевых командиров из экстремистской коалиции, воюющей на стороне "Джебхат ан-Нусры", утверждает SANA

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ТАСС, 15 марта. Бойцы сирийской армии при поддержке отрядов народного ополчения отразили в среду нападение террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзников в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, противник атаковал большими силами и пытался овладеть населенными пунктами Хамият и Курназ к северо-западу от города. Правительственные войска отбросили бандформирования и нанесли им потери.

По информации SANA, в ходе проведенной операции сирийские военнослужащие уничтожили трех полевых командиров из экстремистской коалиции, воюющей на стороне "Джебхат ан-Нусры", и несколько десятков боевиков.

Поступили также сообщения о ракетном обстреле террористами города Сукейлабия к северу от Хамы.

Атаки на позиции сирийской армии были предприняты на северо-востоке провинции Хомс у одного из нефтяных объектов. Там, по сведениям телеканала Syria, были ликвидированы свыше 10 боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), еще 23 получили ранения.

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