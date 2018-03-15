СМИ: перуанские левые намерены провести в Лиме альтернативный саммит Западного полушария

ТАСС, 15 марта. Перуанские профсоюзы и общественные движения левой направленности намерены провести в середине апреля в этой южноамериканской стране очередной Саммит народов. Как сообщила в четверг местная газета La Republica, это мероприятие состоится одновременно с Саммитом Америк, в котором примет участие президент США Дональд Трамп.

Альтернативный саммит

Организатором альтернативной встречи на высшем уровне выступает Единое национальное командование борьбы (CNUL) - общественное движение, которое объединяет профсоюзы, студенческие союзы, организации по защите прав коренных народов и женщин. Его представители уже направили приглашение нескольким главам государств, в том числе президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, которому отказано в праве участвовать в Саммите Америк.

Предполагается, что Саммит народов посетят и бывшие лидеры стран региона. Однако имена тех, кто принял соответствующее приглашение, пока не разглашаются.

"Мы готовы выслушать их [лидеров всех стран Западного полушария] и добиться того, чтобы они выслушали нас. Однако, естественно, мы предпочитаем, чтобы приехали президенты, которые разделяют прогрессивные, националистические и социалистические взгляды", - цитирует La Republica слова Уинстона Уамана, председателя Национальной федерации сотрудников университетов Перу (Feentup).

"Это мероприятие [Саммит народов] направлено на защиту национального суверенитета и самоопределения народов. Оно носит антиимпериалистический характер, потому что Соединенные Штаты, северная империя, все еще контролируют регион", - добавил он.

При этом телеканал Globovision сообщил, что одним из центральных мероприятий Саммита народов станет акция протеста против визита в Перу Дональда Трампа, который впервые посетит регион в качестве президента США. Представители правых сил южноамериканской страны еще несколько недель назад объявили, что 12 апреля организуют в Лиме митинг, на котором выступят против приезда в республику Мадуро.

Предстоящие мероприятия и их участники

Саммиты Америк - это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. В этом году мероприятие состоится в Лиме 13-14 апреля. В феврале МИД Перу объявил о решении отказать в возможности участвовать в форуме президенту Венесуэлы. Эту позицию поддержала Группа Лимы, куда входят представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу).

Даже после того, как власти Перу отозвали приглашение, Мадуро сообщил, что собирается присутствовать на встрече. Страны, входящие в Боливарианский альянс для народов Америки (Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Эквадор, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис), на мартовском заседании в Каракасе заявили, что не приемлют исключения Венесуэлы из состава участников Саммита Америк.

Саммиты народов - это встречи представителей профсоюзов и общественных движений левой направленности, которые проводятся с 2005 года. Первый такой форум состоялся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.