Прокуратура ЮАР отложила оглашение решения по поводу расследования против экс-президента

ПРЕТОРИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ЮАР отложила дату оглашения своего решения о том, будет ли начато расследование в связи с выдвинутыми еще в 2005 году обвинениями в коррупции против экс-президента Джейкоба Зумы. Об этом в среду заявил ее официальный представитель Лувуйо Мфаку, ранее обещавший, что генпрокурор Шон Абрахамс выступит с обращением к нации по этому поводу 15 марта.

"Он не объявит о нем завтра. Это случится в один из дней позже", - сообщил Мфаку после того, как Конституционный суд признал за Абрахамсом право на принятие такого решения, оспаривавшееся в срочном иске неправительственной организацией "Совет за совершенствование южноафриканской конституции". В декабре 2017 года Высокий суд Претории обязал Абрахамса покинуть свой пост, усмотрев в его назначении на должность президентом, находившимся под угрозой преследования, конфликт интересов. Тем не менее, подав апелляцию на вынесенный вердикт в Конституционный суд, генпрокурор продолжает исполнять свои обязанности до ее рассмотрения.

Выдвинутые против Зумы в 2005 году обвинения по 18 статьям, связанным с 783 эпизодами вымогательства, коррупции и рэкета, стали причиной его отставки с поста вице-президента. Однако в результате внутрипартийной борьбы в правящем "Африканском национальном конгрессе" в 2007 году политику удалось стать лидером партии, годом позже - добиться досрочной отставки возглавлявшего тогда ЮАР президента Табо Мбеки, а в 2009 году - убедить прокуратуру прекратить расследование. Зума обосновал это тем, что выдвинутые против него обвинения были политически мотивированы в интересах Мбеки.

Прекращение следствия открыло Зуме путь к высшему государственному посту, на который он впервые был избран по итогам выборов 2009 года. Однако спустя семь лет оппозиционная партия "Демократический альянс" (ДА) оспорила в Высоком суде Претории действия прокуратуры и выиграла процесс. В вынесенном вердикте решение о прекращении расследования было признано принятым под давлением, субъективным, импульсивным и нерациональным. После этого президент и прокуратура пытались добиться его пересмотра в Конституционном и Верховном апелляционном судах, но оба раза неудачно.

Как стало известно во вторник, на судебную защиту интересов Зумы по этому делу из бюджета президентской администрации было израсходовано в общей сложности 15,3 млн рандов ($1,3 млн). Выступая в среду в парламенте, президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что еще в 2006 году его предшественник обязался вернуть все потраченные на судебные издержки средства государству, если в итоге его вина будет доказана, а суд признает, что, совершая преступление, он действовал в своих собственных интересах, а не как государственный чиновник.