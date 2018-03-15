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Рада разрешила арест депутата от оппозиции и экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

Международная панорама
15 марта, 13:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Решение поддержали большинство парламентариев, сам Евгений Бакулин не пришел на заседание

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата фракции "Оппозиционный блок", бывшего главы компании "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина. Это решение в четверг поддержали большинство парламентариев.

Сам депутат не пришел на заседание парламента.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 16 февраля направил в Раду запрос на снятие с Бакулина депутатской неприкосновенности для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, в том числе по статьям "Создание организованной преступной группировки" и "Хищение государственных средств". Дело связано с так называемыми вышками Бойко. Оно касается закупок по завышенной цене буровых комплексов для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, к которым якобы причастен и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Комитет по вопросам регламента Верховной рады 12 марта дал разрешение на привлечение к уголовной ответственности Бакулина. Выступая тогда перед парламентариями, генпрокурор призывал экс-главу "Нафтогаза" пойти на сделку со следствием. Депутат на заседании комитета также отсутствовал.

Бакулин был главой компании "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В том же месяце он был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Позже Печерский районный суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн гривен (378 тыс. долларов).

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