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Рада проголосовала за исключение Савченко из комитета нацбезопасности

Международная панорама
15 марта, 13:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Соответствующее решение поддержал 261 депутат при 226 минимально необходимых

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины поддержала исключение депутата Надежды Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. За соответствующее решение в четверг проголосовал 261 депутат при 226 минимально необходимых.

"Последовательная позиция Савченко по оглашению тезисов Кремля, привела к тому, что комитет нацбезопасности перестали воспринимать как серьезный орган. Настало время исправить эту ошибку, нельзя ей больше позволить позорить имя народного депутата. Ей не место в нашем комитете и парламенте. И пошагово мы исправим эти ошибки", - сказал член комитета нацбезопасности Андрей Тетерук.

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