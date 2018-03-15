Рада проголосовала за исключение Савченко из комитета нацбезопасности

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины поддержала исключение депутата Надежды Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. За соответствующее решение в четверг проголосовал 261 депутат при 226 минимально необходимых.

"Последовательная позиция Савченко по оглашению тезисов Кремля, привела к тому, что комитет нацбезопасности перестали воспринимать как серьезный орган. Настало время исправить эту ошибку, нельзя ей больше позволить позорить имя народного депутата. Ей не место в нашем комитете и парламенте. И пошагово мы исправим эти ошибки", - сказал член комитета нацбезопасности Андрей Тетерук.