Саакашвили: власть пытается устранить Савченко с политической арены в канун выборов

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что украинская власть пытается в преддверии выборов в стране устранить с политической арены депутата Верховной рады Надежду Савченко.

"Савченко тот еще фрукт, но уж слишком они боятся выборов. Что-то мне подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что я собирался захватить Верховную раду на деньги Курченко. Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти. Ничего, скоро мы этот маразм закончим, и без бомб, стрельбы и насилия", - написал в четверг Саакашвили в Facebook, комментируя исключение Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне и внесение в Раду генпрокурором Юрием Луценко представления на ее арест и привлечение к уголовной ответственности.

Луценко, выступая ранее в четверг в парламенте, обвинил Савченко в планировании теракта в Верховной раде и заявил о намерении ее арестовать. По его словам, "она планировала минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добить тех, кто выжил". До этого Савченко обвинила спикера Рады Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко в преступлениях на "майдане" в феврале 2014 года.

Верховная рада в четверг также поддержала исключение Савченко из комитета по национальной безопасности и обороне.

Сама Савченко в четверг находилась на допросе в Службе безопасности Украины, после которого заявила журналистам, что внесение генпрокуратурой постановления о снятии с нее неприкосновенности - "это преступление".

Она также подчеркнула, что ее исключение из Комитета по национальной безопасности и обороне Верховной рады незаконно. "Я член комитета, не глава и не секретарь, и нет законной юридической процедуры исключить меня из комитета", - сказала депутат.