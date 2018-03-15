Столтенберг: НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. В гонке вооружений нет победителя, она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах", - сказал он.

НАТО "не представляет угрозы России" и нацелена на "оборону, сдерживание и диалог" с этой страной, чтобы четко доносить свою позицию. Об этом говорится в ежегодном докладе, который представил Столтенберг. В документе также подчеркивается, что НАТО привержена соблюдению всех договоров по контролю вооружений, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"НАТО не представляет угрозы ни для одной страны. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией и мы привержены диалогу, чтобы четко доносить нашу позицию, снижать риски и повышать транспарентность, - говорится в документе. - Мы также твердо привержены соблюдению всех договоров по контролю вооружений, включая ДРСМД".

"В 2017 году Совет Россия-НАТО, который является форумом для откровенной дискуссии, собирался три раза. Диалог идет непросто, но, когда напряженность высока, это еще более важно говорить друг с другом. Наша политика в отношении России последовательна: сильная оборона и сдерживание, совмещенные с осмысленным диалогом", - говорится в документе.

В докладе также высоко оцениваются результаты работы экспертной группы, созданной по инициативе Финляндии и России по повышению авиационной безопасности в Балтийском регионе, которая опубликовала свои рекомендации в декабре 2017 года. Кроме того, альянс вновь повторил свою заинтересованность в пересмотре Венского документа ОБСЕ по мониторингу учений и в очередной раз высказал предположение, что в российско-белорусских учениях "Запад-2017" принимали участие больше сил, чем было заявлено со стороны РФ, что ранее неоднократно опровергало Минобороны России.

Ежегодный доклад генсека НАТО суммирует результаты деятельности альянса в минувшем году и определяет основные приоритеты на будущее.

Военные бюджеты

Все четыре европейские страны НАТО, военные расходы которых находятся в соответствии с требованиями альянса и превышают 2% ВВП, в 2017 году вновь снизили свои военные бюджеты, отметил Столтенберг.

Согласно приведенной в докладе таблице военных расходов государств альянса в фиксированных ценах 2010 года, Великобритания сократила свой военный бюджет с 2,15 в 2016 году до 2,12 в 2017, Польша - с 2,00 до 1,99%, Греция - с 2,41 до 2,36%, Эстония - с 2,13 до 2,08%. При этом большинство остальных европейских стран альянса, которые еще не достигли отметки в 2% ВВП продолжили увеличение своих расходов в прошлом году.