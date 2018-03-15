Парламент Перу поддержал инициативу о запуске процесса импичмента президента

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Конгресс Перу (однопалатный парламент) принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности президента страны Педро Пабло Кучински в связи с "моральной неспособностью" занимать этот пост. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании, которое транслировал на своем сайте телеканал TV Peru.

За запуск процесса импичмента главы государства проголосовали 87 депутатов из 117 присутствующих. Согласно перуанскому законодательству, для одобрения данной инициативы требовалась поддержка как минимум 52 депутатов.

Решающее голосование по вопросу об отставке Кучински состоится в ближайшие дни - в настоящий момент депутаты обсуждают возможную дату. Для смещения президента Перу с должности данную инициативу должны поддержать не менее 87 из 130 парламентариев - то есть ровно столько, сколько в четверг поддержали начало соответствующего процесса. В случае импичмента обязанности главы государства будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо. Но если он, а также второй вице-президент Мерседес Араос решат уйти в отставку, будет созваны досрочные выборы.

Речь идет об уже второй попытке отправить Кучински в отставку, которая предпринимается за последние три месяца. В конце декабря по итогам первого процесса импичмента глава государства сохранил свой мандат - за его импичмент проголосовали 78 депутатов при необходимых 87.

Инициатива об отставке Кучински связана с коррупционным скандалом вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце прошлого года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с действующим президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Кроме того, 28 февраля бывший топ-менеджер Odebrecht Жоржи Барата на допросе заявил, что финансировал избирательную кампанию Кучински. Глава государства неоднократно отрицал факт получения денег от бразильской компании, поэтому теперь оппоненты обвиняют его во лжи.

Кризис в преддверии саммита

Политический кризис в Перу развивается на фоне подготовки этой страны к приему одного из важнейших региональных форумов. 13-14 апреля в Лиме состоится Саммит Америк - встреча глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. Как ранее сообщили в Белом доме, в этом форуме намерен принять участие президент США Дональд Трамп. Причем визит американского лидера в Перу должен стать его первой поездкой в регион в этом статусе.

В феврале МИД Перу объявил о решении отказать в возможности участвовать в Саммите Америк президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Эту позицию поддержала Группа Лимы, куда входят представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу). Даже после того, как власти Перу отозвали приглашение, Мадуро сообщил, что собирается присутствовать на встрече. Страны, входящие в Боливарианский альянс для народов Америки (Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Эквадор, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис), на мартовском заседании в Каракасе заявили, что не приемлют исключения Венесуэлы из состава участников Саммита Америк.