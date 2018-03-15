США добавили уже находящиеся под санкциями ГУ, ФСБ и связанных с ними лиц в новые списки

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты добавили в четверг уже находящиеся под американскими санкциями Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, Федеральную службу безопасности (ФСБ), а также связанные с ними лица в новые списки, впервые применив новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом говорится в сообщении американского минфина для прессы.

ГУ и ФСБ находились в санкционном списке США с 28 декабря 2016 года в связи с обвинениями в адрес Москвы в организации хакерских атак во время американских выборов. Руководитель ГУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, заместитель Сергей Гизунов, которые входили в тот же список, также были внесены в перечень в соответствии с CAATSA. При этом под рестрикции попали не находившиеся до этого под санкциями Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов, которые, по сведениям американского правительства, связаны с ГУ.

Кроме того, Соединенные Штаты внесли изменения в санкционный список, связанный с приписываемыми России кибератаками во время американских выборов 2016 года. Данные ограничения были введены еще предыдущей администрацией президента Барака Обамы. В перечень попали находящиеся под санкциями с 20 декабря 2016 года российский предприниматель Евгений Пригожин и с 20 июня 2017 года две его компании группы "Конкорд" в связи с ситуацией на Украине. В частности, Вашингтон связал эти фирмы и самого бизнесмена с деятельностью российской организации "Агентство интернет-исследований", чьим сотрудникам минюст США предъявил обвинения в причастности к вмешательству в выборы 2016 года.

Санкционный режим в отношении этих лиц и организаций не изменился. Сейчас, как и ранее, в случае обнаружения в США принадлежащих им счетов они должны быть заморожены. Помимо этого, американцам запрещается поддерживать с ними какие-либо деловые отношения. Кроме того, если они будут исключены лишь из одного из рестрикционных списков, то санкции продолжат действовать в отношении этих физических и юридических лиц в связи с их присутствием в другом перечне.

Усиление санкционного давления произошло в связи со скандалом вокруг приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA, одобренный Конгрессом. Документ придал, в частности, форму закона ограничительным мерам в отношении России, Ирана и КНДР, принятым предыдущими властями.